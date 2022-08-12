中國嚴審產地標示 業者：先轉第三地換標因應

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北12日電）兩岸關係緊張，傳台灣業者貨物出口至中國大陸，產地標示被要求須標記「中國台灣」或「中華台北」。電電公會理事長李詩欽表示，目前還沒有嚴重案例；貨攬業者指出，不少業者會採取到第三地保稅倉換標的方式因應。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國陸續宣布對台灣的食品、農漁產品等多項禁令，後續再度要求輸往中國大陸的產品或零組件、或是相關文件需標註「中國台灣（Taiwan, China）」等措施。

台灣區電機電子工業同業公會今天舉辦理監事會議，李詩欽會前接受媒體採訪表示，中國大陸自2015年起就有針對產地標示的相關規範，台灣每年出口到中國大陸、香港的產品中，電子產品占很大比重，因此對在中國大陸的台商、工廠造成不小困擾。

至於是否有研擬因應方案，李詩欽說，目前公會持續跟海峽交流基金會、全國工業總會聯繫，討論遇到相關問題時的共同解決方法。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對目前台灣產品出口中國大陸情況，貨攬業者接受中央社記者電訪時表示，貨物沒有標上「中國台灣」或「中華台北」，入關時會被陸方海關卡住；但如果標示「中國台灣」或「中華台北」，反而無法從台灣出口，使業者在運輸時陷入兩難。

為了解決困境，貨攬業者表示，不少客戶會選擇將貨物運送到鄰近台灣的第三國或地區的保稅倉進行換標，然後再出口至中國大陸；但由於不是直送，因此運輸成本也會比較高。（編輯：張良知）1110812