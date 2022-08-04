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英業達：打烏克蘭頂多沒瓦斯 打台灣就什麼也沒有了

2022/8/4 12:23（8/4 12:38 更新）
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伺服器代工廠英業達與汽車半導體廠商恩智浦（NXP）4日宣布展開智慧汽車策略合作，聚焦超寬頻智慧汽車門禁系統、智慧電子座艙等應用，圖為英業達董事長卓桐華。中央社記者吳家豪桃園攝 111年8月4日
伺服器代工廠英業達與汽車半導體廠商恩智浦（NXP）4日宣布展開智慧汽車策略合作，聚焦超寬頻智慧汽車門禁系統、智慧電子座艙等應用，圖為英業達董事長卓桐華。中央社記者吳家豪桃園攝 111年8月4日
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（中央社記者吳家豪桃園4日電）共軍4日起在台海周邊6海域軍演，引發台海緊張，伺服器代工廠英業達董事長卓桐華今天說，真的打起仗來，就沒有所謂供應鏈，「打了大家都死，打烏克蘭頂多沒瓦斯，打台灣就什麼也沒有了」。

英業達與汽車半導體廠商恩智浦（NXP）今天舉辦車載電子策略合作記者會，卓桐華會前受訪時被問及經濟面對供應鏈的影響；他說，相關影響這3天中共演習完就知道，「不要演習到一半打起來」。

卓桐華表示，英業達目前因應軍演的措施就是安撫員工，真要打起仗，就沒有所謂供應鏈，「跟台積電董事長劉德音講的一樣，打起來就結束了，還有什麼好談供應鏈的」。

媒體提問中共軍演形同封鎖台灣，卓桐華表示是「小事」、「讓他封」，封就不要出門就好，現在情勢確實有點不穩定，英業達工廠很多員工在中國，公司多少會擔心。但他也坦言，「打了對誰有好處？打了大家都死，打烏克蘭頂多沒瓦斯，打台灣就什麼也沒有了。」

媒體詢問美國近期計劃調整供應鏈、降低對中國依賴，卓桐華認為，美國一定會往這個方向走，因此英業達必須再切割供應鏈，才會在墨西哥和捷克擴廠。但英業達在中國產出不會減少，以伺服器來看，中國客戶確實最多，不過朝向多元分散，不像筆電「數來數去都是一個兩個三個」。

談到下半年展望，卓桐華說，筆電目標沒有特別調整，跟今年初預測差不少，全年將保持成長。雖然新產品有點延遲，但影響頂多1季，可能本來第4季要出貨的產品延到明年第1季。

他也提到，英業達墨西哥廠預計8月動起來，對生意影響比較大，車載電子也會在墨西哥廠生產，最快應該明年出貨。（編輯：潘羿菁）1110804

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