裴洛西會劉德音 美國抗中與建立供應鏈台積電是關鍵

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（中央社記者張建中新竹3日電）美國眾議院議長裴洛西訪問台灣，與台積電董事長劉德音會談。產業專家認為，這反映台積電不只是台灣重要資產，未來美國無論是結合盟友共同抗中，或建立在地化供應鏈，台積電都將扮演關鍵角色。

裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，受到國際高度關注，也牽動兩岸敏感神經。劉德音7月31日接受美國有線電視新聞網（CNN）主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）視訊訪問，難得觸及政治議題；劉德音強調，戰爭沒有贏家，所有人都是輸家，沒有國家能以武力控制台積電。

裴洛西今天上午拜會立法院、晉見總統蔡英文，與立法院副院長蔡其昌及朝野黨團總召會談；民進黨團總召柯建銘也證實，裴洛西還與劉德音會面，雙方談及晶片問題。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，劉德音罕見親上火線，談到軍事與武力對台積電未來發展可能的影響，充分反映近期地緣政治變化，確實影響到半導體業整體規劃與展望。

劉佩真說，未來半導體運作模式，已經不能再像過去純粹以自由貿易運行，必須加入比較多的地緣政治方面觀察與考量。

劉佩真分析，台積電不管是在全球半導體或是電子終端產業都扮演關鍵角色，一旦台積電營運停擺，對於全球電子終端及科技產業運作，甚至是全球經濟，都會造成非常大的衝擊。

對於裴洛西與劉德音會談，劉佩真說，反映了台積電是台灣重要的資產，並凸顯台積電對於全球經濟的重要性。

劉佩真指出，台積電2022年第1季囊括全球晶圓代工高達53.6%的市占率，遙遙領先其他競爭同業，且台積電10奈米以下製程占全球供應比重約69%，7奈米以下製程供給占比達78%。

在3奈米方面，劉佩真說，三星（Samsung） 3奈米製程良率與客戶名單至今尚不明朗，而台積電3奈米製程預計下半年量產，預期將幾乎囊括全球98%的市占率，台積電是全球先進製程極為關鍵的供應商。

台積電目前在美國亞利桑那州建置5奈米廠，劉佩真表示，美國無論在未來結合盟友共同抗中的議題，或是美國建立在地化供應鏈，台積電都將扮演關鍵角色。（編輯：林淑媛）1110803