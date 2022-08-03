柯建銘證實：裴洛西會劉德音談晶片問題

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美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間率團抵台，3日上午到立法院與立法院副院長蔡其昌及立法院朝野黨團總召會面，並發表公開談話，結束後前往總統府與總統蔡英文會面。中央社記者趙世勳攝 111年8月3日

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（中央社記者王揚宇台北3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西今天拜訪立法院，民進黨團總召柯建銘會後受訪指出，裴洛西今天上午跟台積電董事長劉德音談晶片問題，大家都很清楚，晶片法案對半導體供應鏈上的影響與重要性。

裴洛西（Nancy Pelosi）昨晚率團抵台訪問，今天上午拜會立法院，並與立法院副院長蔡其昌及朝野黨團總召會談。

民進黨立法院黨團總召柯建銘會後接受媒體聯訪，被問到會中有無談論到「晶片法案」問題。

柯建銘回應，今天上午裴洛西有跟劉德音談晶片問題，有美國眾議員會談中特別提到在晶片法案上做很多努力，大家很清楚，這個法案對半導體供應鏈上的影響與重要性。

柯建銘指出，因為會議時間有限，很多人都是交叉發言，但都有點到晶片法案的問題及重要性；整體來說，裴洛西一行人的訪問是非常具有歷史性、關鍵性與重要性，也是一個新的里程碑開始。

美國通過的「晶片法案」，將為美國半導體生產挹注520億美元的政府補貼，為投資晶片廠提供估計價值達240億美元的稅收減免，並將批准在10年間以約2000億美元加強科學研究，以提升對中國的競爭力。（編輯：林淑媛）1110803