裴洛西：台灣未加入IPEF 盼盡快達成貿易協定
2022/8/3 14:19（8/3 14:40 更新）
美國聯邦眾議院議長裴洛西（左）3日上午10時30分在總統府接受總統蔡英文（右）授勳後，與蔡總統閉門會談約1小時。（總統府提供）
（中央社記者黃雅詩台北3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西今天表示，台灣不是印太經濟架構（IPEF）成員，因此美國盼與台灣建立另外的經濟與安全合作組合，以及貿易協定，希望這很快能實現。
中國因裴洛西訪台，對台祭出多項經濟軍事報復。外媒詢問裴洛西此行能給台灣帶來何種實質利益，她表示，美國剛通過「晶片法案」，將為台美在半導體合作領域開啟新的大門，她知道已有一些「非常重要」的台灣廠商計畫赴美設廠投資。
美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天上午10時30分在總統府接受總統蔡英文授勳後，與蔡總統閉門會談約1小時，隨後舉行媒體互動會，由中央社、美媒彭博社（Bloomberg News）、日媒朝日新聞代表提問。
裴洛西在媒體互動會前致詞表示，在尊重「一個中國政策」下，美國會與台灣團結站在一起，這比以往任何時候都重要。
彭博社記者提問指出，中國當局因裴洛西來訪，對台灣施加經濟制裁，台灣已因裴洛西來訪付出「代價」，且可能還有其他後果。裴洛西是否將對台承諾可帶來任何具體利益，以平衡台灣遭受的損失？
裴洛西表示，在她訪台前，美國剛剛通過「晶片法案」，這將為台美經濟交流開啟新的大門，她知道台灣有些「非常重要」的相關廠商已準備赴美投資製造。
裴洛西認為，台灣的創意、企業精神等「腦力」，以及台灣企業的成功是典範，而晶片法案通過有助促進雙邊經濟合作，相信很快會看到成果。（編輯：蘇志宗）1110803
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