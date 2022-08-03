東協外長會議登場 預期聚焦裴洛西訪台

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（中央社金邊3日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）旋風訪台引發北京當局強烈反彈，東南亞國家協會（ASEAN）外長會議今天登場，穩定台海局勢預料成為此會重點。

法新社報導，東協外長會議今天在柬埔寨首都金邊舉行，原本討論重點是緬甸的流血危機，看來將轉為裴洛西昨夜戲劇性訪台行程。

中國外長王毅與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將分別於明天和5日抵達金邊，預料會議將聚焦兩人交鋒。

東協發言人、柬埔寨副外長康富（Kung Phoak）今天表示，此次會議將尋求平息局勢。中國昨晚揚言，將展開「一系列針對性軍事行動予以反制」。

康富告訴記者，東協外長將設法找到該區域可以提供協助之處，以穩定台灣局勢不致引發衝突，也不會升高所涉各方的政治熱度。

另一方面，東協去年針對緬甸議題達成「5點共識」，包括暴力必須立即停止、各方展現最大自制、展開建設性對話等。此次外長會議預料將感嘆5點共識計畫缺乏進展。

緬甸軍方自去年2月發動政變奪取政權後，該國便陷入流血衝突。根據當地監督組織，至今已有超過2100人死於軍事鎮壓。

擁有10個會員國的東協，分裂成一邊為靠攏中國的國家，像是緬甸、柬埔寨和寮國，另一邊則是較忌憚於中國日益增長的國際野心的國家。（譯者：陳怡君/核稿：劉淑琴）1110803