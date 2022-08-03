裴洛西抵景美人權園區 與李明哲、林榮基等人會面
2022/8/3 15:06（8/3 15:51 更新）
美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團訪台，3日下午搭車前往景美人權園區參訪，車輛抵達時，裴洛西從車內向外面守候媒體揮手致意。中央社記者鄭清元攝 111年8月3日
（中央社記者陳俊華新北市3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西今天造訪白色恐怖景美紀念園區，現場有大批警力維安，並將抗議群眾隔離在對街，裴洛西約在下午2時40分進入園區，將與台灣非政府組織工作者李明哲等人見面。
美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨天晚間率團訪台，今天上午先拜會立法院朝野黨團、隨後在總統府接受總統蔡英文授勳後，與蔡總統閉門會談約1小時。
裴洛西約在下午2時40分抵達景美的「國家人權博物館」，預計將與李明哲、銅鑼灣書店老闆林榮基、中國民運人士吾爾開希等人會面。
在國家人權博物館外，則有逾百名警力部署負責維安以及交通管制，也有霹靂小組持槍在門外戒備；另有統促黨、藍天行動聯盟等團體到場抗議，但遭警方區隔在對街外，未影響裴洛西等人車隊進入園區。（編輯：蘇志宗）1110803
美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日下午前往景美人權園區參訪，現場大批警力待命戒備，警衛森嚴。中央社記者鄭清元攝 111年8月3日
美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日下午前往景美人權園區參訪，現場維安森嚴，台北市政府警察局霹靂小組也出動到場，持槍戒備。中央社記者鄭清元攝 111年8月3日
延伸閱讀裴洛西：中國阻參與國際組織 擋不了國際友人訪台晉見蔡總統宣示美台團結 裴洛西：絕不背棄對台承諾裴洛西：美跨黨派支持台灣 盼台在全世界受肯定吾爾開希談裴洛西訪台：調整世界格局的起頭北京氣裴洛西訪台 中國女權作家：只是表演而已
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
印度媒體關注裴洛西台灣行 議員籲議長率團訪台