裴洛西抵景美人權園區 與李明哲、林榮基等人會面

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美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團訪台，3日下午搭車前往景美人權園區參訪，車輛抵達時，裴洛西從車內向外面守候媒體揮手致意。中央社記者鄭清元攝 111年8月3日

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（中央社記者陳俊華新北市3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西今天造訪白色恐怖景美紀念園區，現場有大批警力維安，並將抗議群眾隔離在對街，裴洛西約在下午2時40分進入園區，將與台灣非政府組織工作者李明哲等人見面。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨天晚間率團訪台，今天上午先拜會立法院朝野黨團、隨後在總統府接受總統蔡英文授勳後，與蔡總統閉門會談約1小時。

裴洛西約在下午2時40分抵達景美的「國家人權博物館」，預計將與李明哲、銅鑼灣書店老闆林榮基、中國民運人士吾爾開希等人會面。

在國家人權博物館外，則有逾百名警力部署負責維安以及交通管制，也有霹靂小組持槍在門外戒備；另有統促黨、藍天行動聯盟等團體到場抗議，但遭警方區隔在對街外，未影響裴洛西等人車隊進入園區。（編輯：蘇志宗）1110803

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日下午前往景美人權園區參訪，現場大批警力待命戒備，警衛森嚴。中央社記者鄭清元攝 111年8月3日