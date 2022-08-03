裴洛西：美盼台灣永保自由安全 此立場不會退縮

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（中央社記者黃雅詩台北3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西今天表示，美國支持台海維持現狀，不希望任何武力加諸在台灣，自由民主建立在安全之上，美國希望台灣永保自由與安全，美國不會從此立場退縮。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天上午10時30分在總統府接受總統蔡英文授勳後，與蔡總統閉門會談約1小時，隨後舉行媒體互動會，由中央社、美媒彭博社（Bloomberg News）、日媒朝日新聞代表提問。

「朝日新聞」記者提問，中共正增強對香港、台灣與中國內部人民的各種壓力，裴洛西長期作為民主支持者，該如何嚇阻中國軍事侵略台灣，並試圖引導中國走向民主化。

裴洛西回應時先親切以日語「Konnichiwa」（午安）向對方問候。她表示，必須從當前國際社會民主與威權兩大陣營對抗的脈絡來看問題，中國用軟實力、金錢等方式拉攏許多國家，在聯合國和其他國際組織發揮影響力，必須承認確實有些效果，因為那是很大一筆錢，儘管中國的承諾也經常跳票。

裴洛西表示，從力量角度來談，台灣的優勢是先進科技，不管在商業或安全領域皆然，因此她來訪重要目的之一，是要向世界展示台灣人民的成功與勇氣，台灣有勇氣改變自己的國家，變得更加民主化，也更尊重人民，成為區域的模範。

裴洛西表示，台灣展現的是「善意的力量」，跟中國目前狀況形成強烈對比，她無須贅述香港發生的事，「一國兩制」沒有實現。但她來此不是要談中國，是要來談台灣，在台灣關係法之下，美國支持台海維持現狀（status quo），美國不希望任何武力加諸在台灣。

裴洛西表示，台灣最大的力量是民主，正如美國開國元勳、前總統富蘭克林（Benjamin Franklin）的名言「自由民主是建立在安全之上，若非兩者兼有，就不可能擁有其一」；經濟、安全、政府治理等都是相關的，美國希望台灣永保自由與安全，美國不會從此一立場退縮。（編輯：郭無患）1110803