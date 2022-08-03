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俄羅斯挺中對台採取措施 外交部嚴正抗議譴責

2022/8/3 15:19
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（中央社記者黃雅詩台北3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，俄羅斯外交部聲明支持中國採取「必要措施」保衛主權領土完整。外交部今天表達嚴正抗議，並對俄羅斯貶損中華民國國家主權的不實表述予以嚴厲譴責。

外交部發布新聞稿指出，俄羅斯外交部2日晚間就裴洛西訪台發布聲明表示，「中方有權採取必要措施來保護其主權及領土完整，中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，台灣則是中國不可分割的一部分。」外交部對此不當聲明表達嚴正抗議，並對俄羅斯貶損中華民國國家主權的不實表述予以嚴厲譴責。

外交部重申，中華民國（台灣）與中華人民共和國互不隸屬，雙方在民主、自由、人權及法治等方面的巨大差異，均為國際所公認的事實；唯有經由台灣人民自由選舉的政府才能在國際間代表台灣人民，無論中國政府如何扭曲其對台灣的主張，都無法改變這個事實。對於俄國外交部罔顧現狀、附和中方的荒謬言論，外交部代表政府表達強烈不滿與嚴正抗議。

外交部表示，台灣面對中國政府長久以來的複合式威脅，政府及台灣人民本著自助人助的決心，全民團結一致，防禦中國對台灣的文攻武嚇；另一方面，政府亦持續強化與民主陣營的合作，爭取理念相近國家對台灣的支持。

外交部表示，台灣堅守的民主自由、人權法治及對全球經濟發展及地區穩定的貢獻，才是抗衡中國威權擴張的利器。台灣將藉由與理念相近國家的緊密合作，厚植國際正義的力量，堅定捍衛民主自由的普世價值及以規則為基礎的國際秩序，維護全球的民主自由與和平穩定。（編輯：黃國倫）1110803

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