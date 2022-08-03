中國駐泰大使館批裴洛西訪台 泰國奶茶聯盟挺台

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（中央社記者呂欣憓曼谷3日專電）美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，中國駐泰國大使館今天在臉書連發4篇聲明譴責，引起泰國網友熱烈回響，許多人留言表示台灣是一個國家，還有許多人標註奶茶聯盟主題標籤支持台灣。

裴洛西（Nancy Pelosi）昨天晚間造訪台灣，今天上午拜會總統蔡英文和立法院，下午參訪白色恐怖景美紀念園區。

中國駐泰國大使館今天早上在臉書連發4篇聲明，分別以泰文和英文指出台灣就歷史而言自古是中國的一部分，裴洛西不顧中方強烈反對和嚴正交涉，訪問中國台灣地區，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重衝擊中美關係政治基礎，侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定。

聲明並指出，中泰是友好近鄰，自兩國建交以來，泰國政府一貫奉行一個中國政策，支持中國和平統一大業，不與台灣進行官方往來，正如中泰建交公報所指出：「 泰王國政府承認中華人民共和國政府為中國的唯一合法政府，承認中國政府關於只有一個中國、台灣是中國領土不可分割的一部分的立場。」

中國大使館這4篇聲明引發泰國網友熱烈迴響，許多人以英文或泰文留言表示台灣不是中國的一部分或是台灣是一個國家，有人表示支持台灣的自主權，署名Pannadhorn Ruangsri的網友以英泰文留言「 一個中國等於中華民國，台灣是一個國家」，獲得將近900多個讚。

不少泰國網友留言支持台灣的同時，還以主題標籤的方式標註#MilkTeaAlliance（奶茶聯盟）。泰國學運人士在2020年學運潮期間成立的泰國奶茶聯盟（Milk Tea Alliance Thailand）推特帳號今天也發文表示支持台灣。

不過也有泰國網友支持中國，署名Jon Petch的網友認為台灣不是國家，自古以來就是中國的一部分，但立刻遭到其他網友反嗆「 台灣是國家，不是中國的」；還有人留言：「 若要講歷史，寮國、柬埔寨、緬甸、馬來西亞、越南以前曾經也有一部分是泰國的，這樣他們會接受嗎？如果大家都這樣想，那世界永無寧日。」

中國駐緬甸大使館昨天晚間也同樣在臉書發佈英文和緬文的聲明，不少緬甸網友表示支持台灣，並要中國少干預別人的事務，還有網友留言笑稱這輩子沒看過這麼長的聲明，實在看不完。（編輯：周永捷）1110803