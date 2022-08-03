裴洛西訪台中共反制 陳其邁：只會讓台灣人民更反感

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（中央社記者洪學廣高雄3日電）美國眾議院議長裴洛西抵台訪問，中國隨即宣布台灣周邊海域軍演、禁止農漁產輸入等反制。高雄市長陳其邁今天說，中國做法不但在國際引起更多反彈，也會讓台灣人民更加反感。

陳其邁上午訪視彌陀區漯底社區發展協會，接受媒體聯訪回應，中國宣布的6個演習區域都是位於印太地區最繁忙的航運路線，這些航線對於印太地區經濟安全跟和平穩定都至關重要，所以不樂見中國這種片面改變現狀作法，希望中國立刻停止單邊挑釁、文攻武嚇行為。

陳其邁說，台灣在整個印太地區跟兩岸區域，從來都不會主動挑起爭端或挑釁，中國這種做法不但在整個國際引起更多反彈，也會讓台灣人民更加反感。相信政府、人民都有無比決心捍衛台灣主權，國軍也會捍衛國家安全，這種做法只會讓台灣人不以為然且更加團結。

針對中共公布軍演區域，高雄市政府中午新聞稿表示，距離高雄市最近處為台灣西南海域距岸約20浬（約36公里），沿岸漁業作業都在12浬以內，因此對於高雄市近海漁船影響不大。高市海洋局將加強宣導，在4日至7日避免前往該海域作業。

至於中國禁止台灣農漁產輸入，高市府發言人張硯卿說，農產部分，高雄市生產的柑橘類水果中，包括檸檬、西施柚目前沒有外銷出口；茶葉、蜂蜜均以內銷為主，外銷主要市場則為日本、新加坡。

在漁產部分，高雄市外銷中國冰鮮水產中，不包含冰鮮白帶魚，冷凍竹筴魚，出口會員資料也顯示沒有高雄市廠商登記。依漁業署民國109年數據，高雄沿近海捕獲白帶魚產量1025公噸、竹筴魚產量234公噸，高雄並非這些魚種主要產區。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨晚10時44分抵台，中共解放軍隨即在11時宣布，自4日中午12時至7日中午12時，將在台灣周邊6個海域軍演。隨後中國海關總署再發布通知，暫停台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸陸。（編輯：黃世雅）1110803