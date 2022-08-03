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裴洛西抵台推文連發：台灣自由須受尊重

2022/8/3 13:36（8/3 13:55 更新）
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美國聯邦眾議院議長裴洛西無懼中國強烈抗議，2日晚間抵達台灣後推文連發。（圖取自twitter.com/SpeakerPelosi）
美國聯邦眾議院議長裴洛西無懼中國強烈抗議，2日晚間抵達台灣後推文連發。（圖取自twitter.com/SpeakerPelosi）
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（中央社台北3日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）無懼中國強烈抗議，昨天晚間抵達台灣後推文連發，稱此行是信守美方對民主的承諾，並重申台灣自由須受尊重。

法新社報導，裴洛西抵台後發出的第1則推文寫道：「我們此次造訪，只是眾多訪問台灣的美國國會團之一，絕未牴觸以台灣關係法、美中公報及六項保證為準則的美國長年政策。」

第2則推文寫道：「我們的代表團造訪台灣，是信守美國支持台灣蓬勃民主堅定不移的承諾。」

「我們與台灣領導階層的會談中重申了我們力挺夥伴、推動共同利益，包括促進自由開放的印太區域。」

裴洛西的第3則推文則寫說：「藉由前來台灣，我們信守了我們對民主的承諾，即重申了台灣以及所有民主國家的自由，都必須受到尊重。」

她接著寫道：「此次造訪重申美國與台灣站在一起：一個茁壯、蓬勃的民主國家，一個我國在印太地區的重要夥伴。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110803

總統蔡英文（右）3日上午在總統府接見美國聯邦眾議院議長裴洛西（左）所率領訪問團，頒授裴洛西「特種大綬卿雲勳章」。（總統府提供）
總統蔡英文（右）3日上午在總統府接見美國聯邦眾議院議長裴洛西（左）所率領訪問團，頒授裴洛西「特種大綬卿雲勳章」。（總統府提供）
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