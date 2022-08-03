因應中共軍演 交通部與日本、菲國協調替代航路

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（中央社記者汪淑芬台北3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）抵台訪問，中共解放軍昨晚宣布，4日至7日在台灣周邊海域軍演。交通部今天上午開會，研擬空運部分與日本及菲律賓協調替代航路。

交通部長王國材今天上午召集民航局、航港局相關人員開會，討論針對中共軍演海空運應變措施，但直到中午都很低調，未說明開會結果。

王國材表示，空運部分，交通部民航局正與日本及菲律賓協調替代航路；海運部分，因無固定航線，只要避開演訓區域即可。

交通部航港局今天也發布航船布告，警示周邊海域船舶避開演訓區域。

台灣港務公司目前掌握的情況是，所有登記在台灣國際商港進出的航商，還未有提出取消船班的計畫，主要是進出港口的航道不在軍演區，至於出了港口的航路，船公司可視實際情況調整繞路。

有關空運部分，據了解，台灣的離島航班航路不在中共軍演區，不受影響，而往北美及東南亞的航路，可能會分別繞經日本與菲律賓的飛航情報區飛行，另往港澳的航班也不在中共軍演範圍，航班不受影響，至於往中國大陸的部分航班也可能要繞路，可經香港再進中國，或先往東再往北飛。

國籍航空公司目前都沒有因中共軍演而取消航班，但都關心民航局是否會有進一步指示。

外籍航空公司包括國泰航空及新加坡航空的在台分公司，目前都還未接獲總部指示，因中共軍演要取消往返台灣的航班。

桃園國際機場與松山機場今天與明天都有部分航班取消，但都是受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，原本的定期航班還未完全恢復，時刻表上就會出現取消。（編輯：張雅淨）1110803