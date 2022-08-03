曾嗆擊落裴洛西座機 胡錫進找台階：中國有突破

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（中央社台北3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西昨晚抵台訪問，曾嗆共軍可擊落她座機的北京環球時報前總編輯胡錫進為自己找下台階，今指中國也做出突破，朝反制和統一前進。

裴洛西（Nancy Pelosi）近日啟程訪問亞洲，訪台訊息連日引起國際高度關注。發言一向鷹派的胡錫進也頻繁發表看法，包括應派解放軍戰機伴飛裴洛西的座機、若美軍機護送裴洛西訪台，解放軍驅離無效就可以「擊落」、以及「讓她來吧，走之前做個禱告」等。

當裴洛西昨晚率團搭乘專機抵達台灣時，中國網路上出現大量憤怒語言，胡錫進反成砲轟目標，有網友批評伴飛的建議愚蠢，沒有一點可行性、機毀人亡說更是荒唐。

另有網友質疑他高調建議伴飛及穿越台灣都做不到，老百姓怎麼看待國家信譽問題，還批評他挑起民族情緒被反噬是活該，認為他閉嘴就是對國家最大貢獻。

胡錫進今天發文表示，外交努力和輿論鬥爭沒能攔住裴洛西訪台，老百姓有些失望，挺正常的。有些人拿他當出氣筒，也必須聽著。國家面臨重大博弈，「我是自願投身輿論戰的一隻鷹」。

他說，裴洛西落地了，當然反映中國的威懾力還不夠，擋不住她的前期攻勢，「沒能伴飛穿越台灣，這點我也很遺憾。但必須看到，博弈在持續，它可不是佩（裴）洛西在台灣這不到24小時的事」。

胡錫進說，解放軍宣布要圍著台灣本島在6個地區同時實彈軍演，一些人覺得不過癮，是「炸魚」，「但大家知道台灣會有多害怕嗎？這樣的陣仗就是武統台灣的一次綜合演練」。

他表示，「大陸是沒擋住佩（裴）洛西登島，但我們真的在做很重要的反制和朝著統一進程的延伸。佩（裴）洛西有她和美國的突破，我們也做了我們的突破」。

文末他聲稱自己經歷了無數風雨，成了輿論場上真正的長壽者，會繼續寫，且不會停止主張解放軍戰機飛越台灣。（編輯：唐佩君/周慧盈）1110803