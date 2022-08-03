台海局勢升溫影響 中國超過10支軍工概念股漲停

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（中央社記者吳柏緯上海3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台事件持續影響中國證券市場，軍工概念股依舊受投資人青睞。截至午間，超過10支類股漲停，主力資金加碼超過人民幣60億元（約新台幣266億元）。

裴洛西（Nancy Pelosi）昨晚抵台，展開旋風式訪問行程，中國官方隨即宣布4日至7日在台灣周邊6個海域進行軍演。

台海緊張情勢加劇，連帶中國軍工相關企業的股票都受到投資人關注。繼昨天預期裴洛西訪台的心理因素，使多支概念股受資金大力追捧後，今天則因為共軍演習、局勢升溫等因素，繼續拉抬股價。

綜合香港經濟日報、第一財經、新浪財經報導，在中國周邊局勢緊張的背景之下，軍工類股今天延續前一天的氣勢，開盤後普遍上漲且持續走強。

據觀察，截至午間收盤，中天火箭、鋮昌科技、航太發展等多支股票漲停，新勁剛漲幅達11.8%。前一天表現亮眼的航天發展、長城軍工也都漲停，天和防務則上漲17.31%。總計有超過10支軍工概念股漲停。

報導提及，今天上午主力資金大幅加碼軍工板塊，總金額超過人民幣60億元，其中航太發展、航發動力、中航沈飛分別獲得8.68億元、5.03億元、2.79億元。

報導引述國泰君安證券表示，大國博弈加劇是長期趨勢，美國及其盟友國防戰略重心逐步向印太轉向，中國周邊緊張局勢可能逐步加劇，為保衛和平，加大國防投入是必要選項，軍工概念股長期趨勢看好。（編輯：陳沛冰）1110803