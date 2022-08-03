裴洛西訪台 美學者：別讓北京設定遊戲規則

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（中央社台北3日報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，致中美關係可能進一步惡化。美國學者分析，美國必須非常小心應對，不要讓北京設定遊戲規則，並應繼續奉行一中政策的模糊戰略，保留最大的靈活性。

美國之音今天報導，亞洲協會美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）認為，裴洛西（Nancy Pelosi）完全有權訪問台灣，中共無權設定美國人與台灣和台灣政府互動的條件。

但他同時指出，裴洛西訪台使台灣處於與烏克蘭相似的境地。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）將入侵烏克蘭歸咎於北約的假設性擴張。而中共領導人習近平像蒲亭一樣，對被人蔑視有一種敏感性。

夏偉表示，作為一個缺乏安全感及害怕顯得軟弱的領導者，必須以可能對中國和世界極其有害的方式做出回應。

他強調：「實際上這更多是北京造成的，而不是裴洛西造成的」。

夏偉表示，目前最大的危險，是中國經濟下滑，可能會讓習近平相信他需要在台灣海峽採取一些極端行動，藉民族主義分散中國人民對內部經濟困難的注意力。

他說，習近平不會對台灣進行正面軍事攻擊，但 「他會一口口吃」，如他可以宣稱中國對台灣海峽有管轄權，那裡不是國際海域，所有往台灣的船必須通過中國海關。

夏偉認為：「如果美國要成為領導者，就必須非常小心，不要挑釁，同時，也不讓北京設定遊戲規則。」

他認為，美國應繼續奉行一中政策的模糊戰略，因為戰略模糊性的政策留下最大的靈活性，可以讓外界猜測，可能比強制做出某種鐵板一塊的政策予以回應更有效。

報導又引述美國外交政策委員會研究員索博利克（Michael Sobolik）表示，裴洛西訪台是正確的決定，並指北京已開始報復台灣。

索博利克說，裴洛西訪台引發的危機與1996年台海危機不同，「今天，中國（的回應）必更強烈」，習近平似乎正在制定在不久將來的攻台計畫，美國必須盡其所能阻止中共發動戰爭。

索博利克表示，美國必須在象徵性和實質上與台灣站在一起，「這意味著用更多的武器武裝台灣，並在該地區建立我們的軍事力量，以阻止中國的進攻」。

美國國家利益中心研究員海爾（Paul Heer）則表示，雙方都將這場升級為危機的事完全歸咎對方，但顯然雙方都有足夠責任，並指如果中國再次進行飛彈演習，或召回中國駐美大使，他不會感到驚訝。

海爾認為，拜登政府應該希望裴洛西盡快離開，這樣美國可以勸阻中國不要過度反應，美國需要與中國直接對話，再次重申美國的一中政策要素及其局限性。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1110803