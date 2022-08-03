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裴洛西訪台 朱立倫：歡迎對台灣支持的友人來訪

2022/8/3 14:01
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（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北3日電）美國眾議院議長裴洛西訪台，國民黨主席朱立倫表示，誠摯歡迎所有對中華民國、對台灣支持的朋友來訪問；同時，他也呼籲兩岸要對話、要交流，不要對抗、不要交惡。

朱立倫今天上午到新北市中和區參加黨籍議員參選人聯合造勢活動，他接受媒體聯訪時對裴洛西訪台的問題表示，國民黨立場就是誠摯歡迎所有對中華民國、對台灣支持的朋友來訪問。

朱立倫表示，希望透過這樣的訪問能夠穩固台美關係、維護區域和平，同時增進雙邊更多經貿合作，這都是人民所期待的。只要對台灣人民有利，從捍衛中華民國、維護民主自由及增進區域和平的角度，都是歡迎的。

他指出，親美向來就是國民黨的路線，他要代表國民黨表達歡迎，立法院國民黨團總召也在立法院表達誠摯歡迎的立場。

媒體追問部分國民黨立委對裴洛西訪台表達不同意見。朱立倫表示，國民黨是一個多元的政黨，當然也會有不同的聲音，但黨的總路線就是堅持捍衛中華民國、維護民主自由、促進區域和平，這個立場絕不改變。

朱立倫強調，兩岸要對話、要交流，不要對抗、不要交惡，雙邊都要彼此互相了解。美國總統拜登也清楚表示，美國對中國政策並沒有改變。所以對於來自人民的支持、來自國會的聲音，國民黨當然表示歡迎。（編輯：李錫璋）1110803

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