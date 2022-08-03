裴洛西訪台 國台辦：台美實質關係升級重大事件

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（中央社台北3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，中國跳腳。國台辦先認了，這是台美實質關係升級重大事件，接著痛批這是裴洛西頑固挺台反華錯誤言行進一步發展，性質惡劣，對此嚴厲譴責、強烈抗議。

裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚抵台，3日上午晉見總統蔡英文。裴洛西由蔡英文頒授「特種大綬卿雲勳章」，且被稱為「台灣最堅定友人」。國務院台灣事務辦公室對裴洛西訪台一事，於上午連發出2篇聲明稿大加撻伐。

國台辦發言人馬曉光透過「答記者問」書面新聞稿回應該事，開頭先說了，「佩（裴）洛西竄訪台灣是台美實質關係升級的重大事件」，這是其一貫頑固挺台反華錯誤言行的進一步發展，性質十分惡劣，「我們嚴厲譴責和強烈抗議」。

馬曉光強調，已經宣布系列反制措施，民進黨在「倚美謀獨」分裂道路上走到黑，留下「奴顏婢膝」劣跡，將付出難以承受代價。所謂「勳章」，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也接受過，可以想像這是一場政治鬧劇。

在另一篇題為「蔡英文及民進黨當局挾洋自重把台灣推向災難深淵」聲明稿中，馬曉光怒斥，「蔡英文及民進黨當局長期以來頑固堅持台獨立場，拒不承認九二共識，公然宣揚兩國論，肆意攻擊一國兩制，在島內全方位推行去中國化，操弄法理台獨，刻意製造兩岸對抗」。

馬曉光指出，民進黨當局執意推動裴洛西訪台，扶洋自重挑釁大陸，站在中華民族對立面，「我們正告蔡英文及民進黨當局，勾連外部勢力進行謀獨挑釁，以逞一已一黨之私，最終只會加速自身覆滅，把台灣推向災難深淵」。（編輯：李雅雯/曹宇帆）1110803