蔣萬安盼裴洛西的影響力 促美塑造兩岸有利環境

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（中央社記者劉世怡台北3日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今天說，盼美國眾院議長裴洛西訪台後，更了解兩岸關係、美國對台灣的重要性，發揮她的影響力，促美行政部門對台海和平、繁榮能塑造更有利環境。

蔣萬安今天參觀佛光山台北道場美術館的石雕展；面對媒體詢問，裴洛西訪台，黨內立法委員看法疑以分裂以及中國禁止台灣百家廠商進口等議題，予以回應。

蔣萬安重申，中華民國是主權獨立的國家，本來就可以接待、邀請國際友人前來，再次呼籲中共沒必要反應過激，對兩岸關係與區域局勢都沒有幫助。

黨內立法委員看法疑以分裂部分，蔣萬安表示，民進黨抹黑、斷章取義，並誤導分化民眾，立法委員費鴻泰提出對裴洛西來台的觀察，看法本來就是有同有異，這是民主國家很正常的事，民進黨不要因為防疫無能、治國無方，就做文章。

蔣萬安提及，他看到民進黨就立委高嘉瑜等人對林智堅涉抄襲事件，因跟黨中央不同調，就遭到圍剿，這樣不問是非，已是一言堂的民主倒退。

蔣萬安表示，他有關注裴洛西今天在台行程及新聞，希望裴洛西訪台後，能更了解兩岸關係，以及美國對台灣的重要性，能夠發揮她的影響力，在美國國會加速推動台美貿易協定的實質合作，以及敦促美國行政部門對於台海和平、繁榮能塑造更有利的環境。

對於中共禁止台灣百家廠商進口，蔣萬安表示，民進黨政府應趕快負起責任，協助廠商找到出路，不要讓政治紛爭影響到百姓的生計。

媒體問到，最新民調顯示，他與對手陳時中，相差不到一個百分點；蔣萬安回應，民調真的很多，就是參考，他會積極勤走地方，為台北巿民提出最好的願景，廣納各方支持的力量。（編輯：張銘坤）1110803