劉德音提中國若犯台後果 專家：地緣政治影響升溫

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）台積電董事長劉德音今天接受外媒專訪明白指出，中國若入侵台灣發生戰爭，屆時世界秩序將會崩壞，專家分析，這反映地緣政治對半導體影響程度快速升溫。

台海緊張局勢引發關注，台積電董事長劉德音接受美國有線電視CNN訪問表示，中國若入侵台灣發生戰爭，最該擔心的或許不是晶片，屆時世界秩序將會崩壞；若是以武力奪取，台積電將會停擺，也將導致中國經濟混亂。

劉德音也說，沒有人能以武力控制台積電，因為台積電的運作倚重歐洲、日本、美國等世界各地的供應鏈，中國若以武力奪取，台積電生產將停擺，他們也拿不到高階晶片，只會導致中國經濟混亂。

這是劉德音近期向外媒清楚明白表示中國若對台灣武力相向對台積電的影響，在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率領國會代表團訪問亞洲、有可能造訪台灣的敏感時刻，此番談話引發市場高度關注。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真接受中央社記者電訪分析，美國聯邦眾議院在7月29日通過補貼半導體產業的「晶片法案」（CHIPS Act），法案添加附加條款，限制接受補貼的業者未來10年不得到中國建立新廠或先進製程產能，加上裴洛西此刻正率領國會代表團訪問亞洲，牽動美、中、台三方敏感神經。

劉佩真指出，劉德音的談話，反映地緣政治對半導體產業影響程度快速升溫。

不具名半導體產業人士向記者分析，劉德音的壓力也很大，更何況此刻不只是投資的壓力，還有來自地緣政治的壓力。

他認為，台積電在公布美國亞利桑那州晶圓廠進展後、明白向外媒表達兩岸若開戰對台積電和世界的衝擊，也有提醒台灣政府的意味。

CNN今天貼出劉德音接受專訪部分視訊，劉德音指出，國外對台灣經濟發展可能視為是個奇蹟，對於努力工作的台灣民眾而言，這只是一段歷史。

劉德音表示，台灣自1949年到今天已經有70年，期間並和平地轉變成民主國家，是一個和平的社會。

劉德音說，若要談奇蹟，他認為教育體系有非常明顯的變化；他年輕時，只有10%的年輕人進入大學，現在有80%的年輕人擁有大學學位，政府設立許多大學院校，教育品質也逐步提升。（編輯：林興盟）1110801