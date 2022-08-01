劉德音指中國若侵台是三輸 王美花：形容得非常好

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（中央社記者鄭鴻達台北1日電）台積電董事長劉德音表示，中國若以武力侵台將會是三輸。對此經濟部長王美花今天肯定劉德音的說法，並強調若中國以武力侵台，會導致台灣半導體無法供應全世界，將造成很大的世界經濟問題。

王美花今天出席「台電公司職場互助教保服務中心」聯合揭牌儀式，並在活動前接受媒體聯訪，談及半導體供應鏈、工總白皮書、電價和台積電在高雄設廠等議題。

對於劉德音接受外媒專訪時，提及中國若入侵台灣、發生戰爭，最該擔心的或許不是晶片，屆時世界秩序將會崩壞，且若以武力奪取，台積電將會停擺，也將導致中國經濟混亂，並直言這將會是台美中「三輸」的局面。

對此，王美花表示，台灣半導體產業，不僅在台灣形成一個龐大的供應鏈，且因半導體製造所需的材料、設備需全球合作，例如台灣的半導體材料來自日本、德國，設備來自荷蘭、美國、日本等，這是一個全球合作產業。

王美花說，若有發生武力，各國無法持續供應材料、設備，半導體就無法持續生產，台灣半導體供應的是全世界，若無法供應，就會產生非常大的世界經濟問題。

王美花強調，也因為如此，才會說「台灣如果有事，全世界也會有事」，若中國動用武力，當然也會影響到中國高階晶片的需求，所以是三輸，「劉德音董事長形容得非常好」。

對於台積電高雄廠擬於8月7日動土，王美花表示，台積電在高雄設廠，當然會帶動高雄相關行業發展。她也感謝高雄市政府快速做好土地整治，讓廠商可盡快得到建廠用地，並預告高市府與經濟部很快就會宣布下階段發展，大家可以拭目以待。（編輯：潘羿菁）1110801