台積電估今年資本支出400億美元 續擴特殊製程

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台積電董事長劉德音（圖）14日在線上法人說明會中指出，今年資本支出規模可能落在400億美元至440億美元的下緣。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）晶圓代工龍頭台積電董事長劉德音今天下午在線上法人說明會中指出，今年資本支出規模可能落在400億美元至440億美元的下緣，明年資本支出會維持有紀律地投資。

台積電總裁魏哲家表示，以往台積電主要擴大先進晶圓製程資本支出，不過近年由於客戶急迫需求，台積電也擴大特殊製程資本支出。

法人問及今年和明年資本支出規模，劉德音預期，今年台積電資本支出規模大約落在先前預估400億美元至440億美元的下緣，明年資本支出仍言之過早，但長期台積電成長可期，仍會維持紀律性投資。

魏哲家連續以2次非常有信心（very confident）回應法人提問，他表示，台積電按照客戶需求擴大特殊製程資本支出。

根據台積電官網，特殊製程包括微機電（MEMS）、CMOS影像感測元件（CIS）、類比元件（Analog）、嵌入式快閃記憶體（eFlash）、混合訊號/射頻元件、高壓元件等。（編輯：張均懋）1110714