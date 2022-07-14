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台積電第2季毛利率衝上59.1% 每股純益9.14元創新高

2022/7/14 13:51（7/14 14:35 更新）
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台積電14日下午舉行線上法人說明會，公布第2季營運結果。（中央社檔案照片）
台積電14日下午舉行線上法人說明會，公布第2季營運結果。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹14日電）台積電第2季毛利率持續攀高，達59.1%，優於預期，歸屬母公司淨利新台幣2370.3億元，創新高，每股純益9.14元。

台積電下午舉行線上法人說明會，公布第2季營運結果。台積電第2季營收181.6億美元，達成原訂的176億至182億美元目標，約新台幣5341.41億元，創新高，季增8.8%。

台積電第2季物聯網及車用電子平台營收同步成長14%，高效能運算平台營收成長13%，消費性電子平台營收成長5%，智慧手機平台營收成長3%。

台積電第2季7奈米製程比重約30%，5奈米比重21%。包括7奈米及5奈的先進製程比重達51%。

受惠有利的匯率及成本改善效益，台積電第2季毛利率59.1%，超越原訂的56%至58%目標，較第1季揚升3.5個百分點，歸屬母公司淨利2370.3億元，季增16.9%，續創新高，每股純益9.14元。

台積電累計上半年營收1.025兆元，年增39.6%，毛利率57.4%，較去年同期的揚升6.2個百分點，歸屬母公司淨利4397.6億元，年增60.5%，每股純益16.96元。（編輯：林淑媛）1110714

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