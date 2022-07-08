台積電6月營收創歷史次高 第2季5341億元創新高
2022/7/8 14:01（7/8 14:09 更新）
台積電6月營收新台幣1758.74億元，為單月營收次高。（中央社檔案照片）
（中央社記者張建中新竹8日電）晶圓代工廠台積電6月營收新台幣1758.74億元，較5月減少5.3%，為單月營收次高水準，較去年同期增加18.5%。
台積電第2季營收5341.41億元，表現優於預期，超越原訂5068.8億至5241.6億元目標，較第1季增加8.76%，創單季新高。
高通膨及升息等因素影響手機、個人電腦及電視等消費市場需求趨緩，不過，高效能運算及車用電子需求依然熱絡，加上有利的新台幣匯率，是推升台積電第2季營收創高的主要動力。
累計台積電上半年營收1兆252億元，較去年同期成長39.6%。
台積電預計7月14日召開法人說明會，備受市場關注，法人預期，台積電第3季營收將較第2季持平至成長個位百分比水準，全年營收應可成長30%；台積電對供應鏈庫存及終端市場需求的看法將是市場關心的重點。（編輯：張均懋）1110708
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