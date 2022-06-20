更多編輯台推薦新聞：
澤倫斯基父親節PO照片道盡戰火下悲歡離合 誓言捍衛最珍貴的寶貝
國際

澤倫斯基父親節PO照片道盡戰火下悲歡離合 誓言捍衛最珍貴的寶貝

我是海外特派員 張瑞昌：為學子搭走向世界的舞台
生活

我是海外特派員 張瑞昌：為學子搭走向世界的舞台

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看
國際

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
5月外銷訂單554.3億美元 創歷年同月新高
首頁 / 產經
台積電
新聞專題
台積電1/300

全球晶圓代工前10大廠營收連11季創新高 台積電稱霸

2022/6/20 15:51（6/20 16:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
市調機構集邦科技指出，台積電市占率自去年第4季的52.1%，擴增至今年第1季的53.6%，穩居全球晶圓代工龍頭。（中央社檔案照片）
市調機構集邦科技指出，台積電市占率自去年第4季的52.1%，擴增至今年第1季的53.6%，穩居全球晶圓代工龍頭。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹20日電）市調機構集邦科技估計，第1季全球前10大晶圓代工廠營收達319.6億美元，季增8.2%，連續11季創新高。台積電市占率擴增至53.6%，穩居龍頭寶座。

集邦科技表示，消費性電子需求疲弱，不過伺服器、高效能運算、車用與工控等領域需求不墜，成為支持晶圓代工業中長期成長的關鍵動能。

集邦科技指出，受惠產出的晶圓價格調漲，推升全球前10大晶圓代工廠第1季營收達319.6億美元，季增8.2%，連續11季創新高。

台積電市占率自去年第4季的52.1%，擴增至今年第1季的53.6%，穩居全球晶圓代工龍頭。集邦科技表示，三星（Samsung）市占率自去年第4季的18.3%，滑落至今年第1季的16.3%，居第2位。

集邦科技指出，聯電市占率自去年第4季的7%，略降至今年第1季的6.9%，居第3位。格羅方德（GlobalFoundries，又稱格芯）市占率5.9%，居第4位；中芯市占率5.6%，居第5位。

華虹集團今年第1季市占率3.2%，居第6位，力積電市占率2%，居第7位，世界先進市占率1.5%，居第8位；合肥晶合市占率1.4%，超越高塔（Tower）的1.3%，居第9位，高塔則落居第10位。

展望未來，集邦科技表示，隨著少量晶圓代工產能增加，帶動整體出貨成長，將使第2季前10大晶圓代工廠營收維持成長態勢，不過，考量消費性終端產品需求低迷不振，加上漲價效應已於第1季發酵，預期季增幅度可能進一步收斂。（編輯：張均懋）1110620

延伸閱讀
全球晶圓廠設備支出今年將續創新高 台灣居冠資策會：全球晶圓代工產能看增1成 三大廠決戰2奈米台積電股價破底小股東續挺 總數逾137萬人創新高日本入股遭稀釋主導性？台積電：掌握熊本廠多數股權台系晶圓代工5月營收年增62% 投顧：長多不變三星5年大投資 專家：台積電晶圓代工龍頭地位穩固晶圓代工戰火延燒 專家：台積電先進製程持續領先
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀