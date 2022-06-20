全球晶圓代工前10大廠營收連11季創新高 台積電稱霸

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市調機構集邦科技指出，台積電市占率自去年第4季的52.1%，擴增至今年第1季的53.6%，穩居全球晶圓代工龍頭。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張建中新竹20日電）市調機構集邦科技估計，第1季全球前10大晶圓代工廠營收達319.6億美元，季增8.2%，連續11季創新高。台積電市占率擴增至53.6%，穩居龍頭寶座。

集邦科技表示，消費性電子需求疲弱，不過伺服器、高效能運算、車用與工控等領域需求不墜，成為支持晶圓代工業中長期成長的關鍵動能。

集邦科技指出，受惠產出的晶圓價格調漲，推升全球前10大晶圓代工廠第1季營收達319.6億美元，季增8.2%，連續11季創新高。

台積電市占率自去年第4季的52.1%，擴增至今年第1季的53.6%，穩居全球晶圓代工龍頭。集邦科技表示，三星（Samsung）市占率自去年第4季的18.3%，滑落至今年第1季的16.3%，居第2位。

集邦科技指出，聯電市占率自去年第4季的7%，略降至今年第1季的6.9%，居第3位。格羅方德（GlobalFoundries，又稱格芯）市占率5.9%，居第4位；中芯市占率5.6%，居第5位。

華虹集團今年第1季市占率3.2%，居第6位，力積電市占率2%，居第7位，世界先進市占率1.5%，居第8位；合肥晶合市占率1.4%，超越高塔（Tower）的1.3%，居第9位，高塔則落居第10位。

展望未來，集邦科技表示，隨著少量晶圓代工產能增加，帶動整體出貨成長，將使第2季前10大晶圓代工廠營收維持成長態勢，不過，考量消費性終端產品需求低迷不振，加上漲價效應已於第1季發酵，預期季增幅度可能進一步收斂。（編輯：張均懋）1110620