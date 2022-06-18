台積電股價破底小股東續挺 總數逾137萬人創新高

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（中央社記者張建中新竹18日電）台積電17日股價破底，一度失守500元關卡，收在501元，創18個月來新低，不過持股5張以下的股東人數攀升，帶動股東總人數達137萬1252人，創下新高。

台積電17日股價走勢疲弱，盤中跌破新台幣500元關卡，為499元，為2020年12月7日以來股價首度見到4字頭。台積電終場跌幅收斂，力守500元關卡，收在501元，下跌7元，單日市值縮水1815億元，滑落至12.99兆元；台積電本週股價下跌29元，市值縮水7519億元。

台積電今年來股價下跌114元，市值縮水2.95兆元；自高點688元回檔187元，市值縮水4.84兆元，比6月17日上櫃股票總市值4.72兆元還多。

據統計，台積電股東人數不減反增，至6月17日達137萬1252人，創新高，較上週6月10日的134萬2930人增加2萬8322人。

其中，持股1000張以上的大股東人數自1517人，降至1509人，減少8人；零股股東人數83萬4776人，增加1萬1728人；持股1至5張的股東人數44萬3008人，增加1萬4413人。

台積電今年來股東總人數增加45萬4855人；持股1000張以上的大股東人數減少19人，零股股東人數增加29萬9172人，持股1至5張的股東人數增加13萬7413人。

法人表示，除了俄烏戰爭連帶引發國外投資人高度關注兩岸關係，美國加速升息，也牽動大型機構投資人資金配置調整，台積電為台股單一市值最大個股，淪為外資提款機，今年來共賣超逾71萬張，提款超過3600億元。

法人指出，台積電挾製程技術領先優勢，營運受惠高效能運算及車用強勁需求，今年營收應可如預期成長30%。台積電3奈米製程將於今年下半年量產，2奈米製程將於2025年量產，未來營運依然成長可期。只是外資動向及美國走勢是牽動台積電股價表現關鍵因素，值得留意。（編輯：郭無患）1110618