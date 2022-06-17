台積電跌破500元關卡 市值失守13兆元
2022/6/17 09:14（6/17 09:47 更新）
台積電17日早盤股價跌破新台幣500元關卡，達499元，市值失守13兆元。（中央社檔案照片）
（中央社記者張建中新竹17日電）美股重挫，費半指數大跌6.24%，台積電ADR一度滑落至83.99美元，創波段新低，台積電今天早盤股價跌破新台幣500元關卡，達499元，市值失守13兆元。
經濟衰退疑慮升高，美股全面收低。道瓊指數下跌741.46點，跌破3萬點關卡，收在29927.07點，跌幅2.42%；費城半導體指數下挫170.69點，跌幅6.24%。
台積電美國存託憑證（ADR）一度達83.99美元，創波段新低，收在84.52美元，市值4383.51億美元，為嬌生（J&J）超越，落居全球第10位。以台積電16日收盤價新台幣508元計，台積電ADR折價約1.05%。
台積電今天股價表現疲弱，早盤達499元，下跌9元，市值縮水2333億元，滑落至12.93兆元，影響大盤指數約75點。（編輯：楊蘭軒）1110617
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