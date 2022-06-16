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美升息3碼資金恐外逃？金管會：台股資金面有撐

2022/6/16 17:05（6/16 17:26 更新）
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美國聯準會升息3碼，市場憂心資金外逃，金管會提3點呼籲不用擔心。（中央社檔案照片）
美國聯準會升息3碼，市場憂心資金外逃，金管會提3點呼籲不用擔心。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝方娪台北16日電）美大動作升息3碼，市場憂心資金外逃，金管會提3點強調免擔心，第一，美國升息幅度符合市場先前預期；第二，累計至今年5月底外資餘額仍呈淨匯入；第三，美國5月已升息2碼，外資單月仍買超台股且呈淨匯入。

為抑制居高不下的通膨，美國聯準會（Fed）拍板升息3碼，為28年來力道最猛烈的升息動作，隨台美利差擴大，市場憂心影響外資動向，台股資金外流。

對此，金管會證期局副局長高晶萍呼籲不用擔心。高晶萍指出，第一，美國此次升息創近28年最大幅度，但符合市場預期；第二，今年前5月外資雖然淨匯出36.37億美元，但累計餘額仍呈淨匯入2259.59億美元；第三，美國5月已升息2碼，但外資5月買超台股新台幣21.24億元且淨匯入26.96億美元。

高晶萍強調，市場關注美國升息對台股資金面影響，但長期而言，台股資金面仍是要回歸基本面。

美股反彈收紅，一度帶動台股今天早盤漲逾200點，不料盤中電子、金融、航運賣壓湧入，拖累加權指數由紅翻黑，終場下跌160.64點，收在15838.61點、跌幅1%，16000點整數關卡得而復失，成交量新台幣2723.45億元。（編輯：翟思嘉）1110616

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