聯準會大幅升息 華爾街日報示警經濟恐過度降溫

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（中央社記者尹俊傑紐約15日專電）美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布升息3碼，為28年來最大升幅。華爾街日報警告，大幅升息可能有助聯準會對抗居高不下的通貨膨脹，但經濟降溫過頭的風險隨之升高。

聯準會官員歷經兩天集會，決議調升聯邦資金利率目標區間3碼（0.75個百分點），並示意將積極升息到年底，明年持續調高這項短期基準利率。最新經濟預測顯示，官員預期經濟成長將明顯減速，通膨逐步降溫，接近半世紀低點的失業率回升。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在記者會說升息3碼不會是常態後，投資人稍微安心。美股止跌強彈，美國公債買氣再現、殖利率下滑。

華爾街日報專欄文章分析，聯準會為壓制通膨、讓鮑爾口中「極度吃緊」的勞動市場降溫，一口氣升息3碼是大膽之舉，也伴隨重大風險：經濟降溫可能比聯準會預期還快，在聯準會意識到之前邁向衰退。

聯準會最新預測顯示，官員預期今年剩餘4次決策會議還會升息1.75個百分點，明年再升息0.25至0.5個百分點，使基準利率達到3.75%左右，遠高於聯準會稱作「中性利率」、也就是不刺激也不抑制經濟成長的2.5%。

最新預測顯示，聯準會官員預期今明兩年美國國內生產毛額（GDP）僅各成長1.7%，不如去年擴張5.5%的表現；今年底失業率升至3.7%，明年底達到3.9%，略高於今年5月的3.6%。

文章寫道，簡言之，聯準會官員期待把經濟帶向痛楚可容忍的軟著陸，「是個好結果，如果他們能辦到」。

鮑爾在記者會坦言實現「軟著陸」並不容易，原因在於俄烏戰爭恐刺激能源與大宗商品價格持續上漲，中國對COVID-19封控防疫造成供應鏈亂局加劇，這些都是聯準會嘗試壓制通膨掌控不了的外部供給因素，升息只能壓抑內部需求。

鮑爾記者會結束不久，富國銀行（Wells Fargo）經濟學家在致客戶報告中說，明年經濟陷入衰退「現在似乎更有可能了」。

華爾街日報也認為實現「軟著陸」並非易事，特別是美國經濟仍深受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行影響，了解經濟實情依舊困難重重。

隨著房貸利率竄升，美國房市已明顯走弱。民眾消費從貨品轉向服務，汽油價格水漲船高，許多零售商業績開始受影響。但就業市場欣欣向榮，業者對勞工的需求似乎還很旺盛，而一般家庭還有充裕的銀行存款。

文末寫道，未來幾個月最佳結果將是通膨在聯準會把利率拉得更高前開始降溫。唯有一連串消費者物價數據顯示通膨朝聯準會目標2%回歸，決策官員才會確信他們可稍微放慢升息步調，「但如果通膨居高不下，那（指官員放慢升息步調）是不會發生的，而聯準會把經濟推向衰退的風險只會增加」。（編輯：郭中翰）1110616