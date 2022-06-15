知名避險基金經理人稱Fed若升息4碼 市場更快復甦

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紐約知名避險基金經理人艾克曼14日表示，聯邦準備理事會如果升息4碼，而不是部分經濟學家預測的75個基點，將「會更好」。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社紐約14日綜合外電報導）紐約知名避險基金經理人艾克曼今天表示，聯邦準備理事會如果本週、7月和之後都調升聯邦資金利率100個基點，也就是4碼，而不是部分經濟學家預測的75個基點，將「會更好」。

彭博報導，潘興廣場資本管理公司（Pershing Square）創辦人艾克曼（Bill Ackman）說，聯準會（Fed）已讓通貨膨脹「失控」，他呼籲聯準會採取「積極行動」，以助恢復市場信心。

艾克曼在推文中表示，聯準會讓通膨失控。股票和信用市場因此對聯準會失去信心。假如聯準會本週和7月採取積極行動升息75個基點，並承諾繼續積極調高聯邦資金利率（FF）和實施量化緊縮（QT）直至通膨受控制，將可以讓市場恢復信心。

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前聯準會主席伏克爾（Paul Volcker）當年必須把聯邦資金利率調高到20%，才能將和目前相近的通膨水準壓下來。外界認為4%的終端利率可以達成，是不切實際。假如聯準會動作快一點，希望5%-6%可以辦得到。

艾克曼在推特發文表示：「聯準會越快達到終端利率（升息週期的最終利率），之後可以開始寬鬆（貨幣政策），市場就越快可以復甦。」（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110615