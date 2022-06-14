美股續挫遁入空頭市場 何謂熊市牛市一次看懂

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（中央社紐約13日綜合外電報導）投資人預測美國聯邦準備理事會（Fed）將大幅升息，華爾街股市今天續挫，正式走入「空頭市場」（熊市）。以下簡單介紹何謂「熊市」，以及熊市對未來經濟的預示。

●何謂熊市？

當標準普爾500指數（S&P 500）和道瓊指數（Dow Jones）等主要指數從歷史高點下跌20%時，股市進入熊市區域。

熊市通常是因地緣政治危機、流行病、通貨膨脹、資產泡沫破滅或其他危機造成經濟出現不確定性，導致投資人拋售股票。

拋售最終導致股價下跌，來到足以讓投資者重新投入交易，終將市場拉出熊市的程度。

與熊市相反的是牛市，也就是主要指數和整體市場經歷長時間的向上波動。

●可能持續多久？

熊市可持續數年或僅數週，與所謂的「修正」相比，熊市需要更長時間才能擺脫。

上次熊市是在2020年，當時歷史性的11年牛市行情在疫情來襲後結束，但那次熊市只從2月底持續到3月底，是史上最短的一次。

●對經濟的意義？

以科技股為主的那斯達克綜合指數兩個多月以來一直處於熊市區域，最近從歷史高點下跌了34%，而道瓊指數也從近期高點下跌了15%，接近熊市。

根據英國「金融時報」最近調查，隨著通膨問題和股市暴跌，大多數經濟學家預測明年將出現衰退。

指數下跌表明，與2020年相比，熊市可能會更長，但多種因素可能影響股市走勢，包括俄羅斯在烏克蘭的戰爭持續多久，以及穩定通膨需要多長時間。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110614