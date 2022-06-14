更多編輯台推薦新聞：
蓋亞任務公布20億顆恆星數據 揭露銀河系星震
科技

蓋亞任務公布20億顆恆星數據 揭露銀河系星震

黃文擇病逝》八音才子獨立演出布袋戲上千角色 為素還真發聲30年
文化

黃文擇病逝》八音才子獨立演出布袋戲上千角色 為素還真發聲30年

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看
生活

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
美股
新聞專題
美股1/300

美股續挫遁入空頭市場 何謂熊市牛市一次看懂

2022/6/14 14:34（6/14 14:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為華爾街與紐約證券交易所。（中央社檔案照片）
圖為華爾街與紐約證券交易所。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約13日綜合外電報導）投資人預測美國聯邦準備理事會（Fed）將大幅升息，華爾街股市今天續挫，正式走入「空頭市場」（熊市）。以下簡單介紹何謂「熊市」，以及熊市對未來經濟的預示。

●何謂熊市？

當標準普爾500指數（S&P 500）和道瓊指數（Dow Jones）等主要指數從歷史高點下跌20%時，股市進入熊市區域。

熊市通常是因地緣政治危機、流行病、通貨膨脹、資產泡沫破滅或其他危機造成經濟出現不確定性，導致投資人拋售股票。

拋售最終導致股價下跌，來到足以讓投資者重新投入交易，終將市場拉出熊市的程度。

與熊市相反的是牛市，也就是主要指數和整體市場經歷長時間的向上波動。

●可能持續多久？

熊市可持續數年或僅數週，與所謂的「修正」相比，熊市需要更長時間才能擺脫。

上次熊市是在2020年，當時歷史性的11年牛市行情在疫情來襲後結束，但那次熊市只從2月底持續到3月底，是史上最短的一次。

●對經濟的意義？

以科技股為主的那斯達克綜合指數兩個多月以來一直處於熊市區域，最近從歷史高點下跌了34%，而道瓊指數也從近期高點下跌了15%，接近熊市。

根據英國「金融時報」最近調查，隨著通膨問題和股市暴跌，大多數經濟學家預測明年將出現衰退。

指數下跌表明，與2020年相比，熊市可能會更長，但多種因素可能影響股市走勢，包括俄羅斯在烏克蘭的戰爭持續多久，以及穩定通膨需要多長時間。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110614

延伸閱讀
台股震盪百點終場小跌23.61點 萬六關卡失而復得通膨趨於高檔 投顧：料明年首季顯著回落美債殖利率曲線再現倒掛 聯準會6月恐升息3碼再發一波振興券刺激消費？王美花：完全不可能
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀