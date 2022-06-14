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美股續挫遁入空頭市場 何謂熊市牛市一次看懂
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通膨引發升息焦慮 美股重挫步入「熊市」由來是什麼？

2022/6/14 15:14（6/14 16:00 更新）
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美股13日重挫步入空頭市場，金融市場常以牛市、熊市指稱多頭與空頭市場，說法由來眾說紛紜。圖為華爾街銅牛。（中央社檔案照片）
美股13日重挫步入空頭市場，金融市場常以牛市、熊市指稱多頭與空頭市場，說法由來眾說紛紜。圖為華爾街銅牛。（中央社檔案照片）
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（中央社網站14日電）美國通膨飆升引發市場對聯準會積極升息的疑慮，美股13日重挫步入空頭市場（熊市）。金融市場常以牛市、熊市指稱多頭與空頭市場，金牛雕像早已成為華爾街地標。但你知道牛市、熊市名稱從何而來嗎？

「牛市」與「熊市」代表金融資產價格持續上漲或下跌的時期。牛市時價格較好，伴隨著投資人較樂觀的看法；熊市價格較差，此時市場將籠罩著悲觀情緒。通常股價如自近期低點漲幅逾20%，即進入牛市；若自近期高點下跌逾20%，即進入熊市。

中央銀行曾在臉書發文解釋，牛市、熊市的由來眾說紛紜已不可考，常見的說法包括以下幾種：

●動物攻擊對手的方式

人們根據動物攻擊的方式來形容市場的走向，公牛用牛角將對手往上頂，所以代表上漲的多頭市場；反之熊會用熊掌向下拍擊對手，代表下跌的空頭市場。

●中古世紀的遊戲

中古世紀時，英國盛行一種狗群追逐野生動物的野蠻遊戲；到了16~17世紀時期，這種動物對決的野蠻遊戲主角變成公牛與熊，牠們兩者便被一直視為死對頭，進而衍生出牛市、熊市。

●證券交易所布告欄的報價訊息

倫敦證券交易所初成立時，設有布告板。當行情熱絡時，佈告板上會寫滿不同股票的報價訊息（bull）；當市場交易低迷時，布告板上則空無一物（bare），與牛、熊的英文發音相近。

●證券交易所的人群

股價上漲時市場熱絡，投資人與證券經紀人擠在狹小的證券交易所中，如同傳統牛市集的牛群般壯觀，故被稱為牛市。相反的，股價下跌時交易市場如同熊一般進入一段冬眠期，因而被稱為熊市。

另外，當金融市場天天上沖下洗，出現反覆大幅震盪的情況，因為好像猴子上竄下跳，令投資人亂了方寸，因此被市場分析師戲稱為猴市（monkey market）。（編輯：林傑立）1110614

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