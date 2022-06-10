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美國5月CPI年增8.6% 創40年來新高

2022/6/10 21:46（6/10 22:10 更新）
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美國5月消費者物價指數（CPI）較去年同期飆升8.6%。圖為紐約民眾在曼哈頓一間超市購物。（中央社檔案照片）
美國5月消費者物價指數（CPI）較去年同期飆升8.6%。圖為紐約民眾在曼哈頓一間超市購物。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國汽油、糧食和其他必需品價格在5月大幅上漲，將通膨推高至40年來新高，5月消費者物價指數（CPI）年增8.6%，物價不斷飆漲讓美國家庭沒有喘息機會。

美國勞工部表示，5月消費者物價指數（CPI）較去年同期飆升8.6%，高於4月的年增8.3%。5月CPI月增1%，較4月的月增0.3%大幅上揚。

數據顯示，在住房、機票、二手車和新車價格大幅上漲之際，5月汽油價格上漲4.1%。

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根據報告，能源價格在過去一年來飆漲34.6%，是2005年9月以來最大漲幅；糧食價格上漲10.1%，為1981年3月以來首次漲幅超過10%。

根據美國汽車協會（AAA），自從俄羅斯入侵烏克蘭，導致全球石油和穀物價格上漲以來，近幾週糧食和燃料價格加速上漲。美國駕駛面臨創紀錄汽油價格，今天全國均價來到每加侖4.99美元。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1110610

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