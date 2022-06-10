美CPI牽動股市 法人：台股多空輪動震盪格局

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）台股今天下跌161點收在16460點，失守短期均線和16500點整數關卡，連續2日量能均不到新台幣2000億元。法人指出，市場擔憂美國聯準會（Fed）加速跟進全球主要國家升息，今晚美國5月CPI指數將是關鍵。

法人預估，在下週聯準會利率決策會議結果前這段期間，台股走勢仍受國際股市影響，多空輪動震盪格局為主。

美國今天晚間將公布5月消費者物價指數（CPI），市場對通膨疑慮增加，美股4大指數9日重挫，台股今天開低震盪，主要電子權值股漲跌互見，儘管盤中金融股回溫，代表中小型股的櫃買OTC指數翻紅，大盤跌幅漸收斂，不過尾盤台積電、鴻海、航運股和金融股回檔，台股量縮偏弱。

終場台股加權指數下跌161.22點，收在16460.12點，跌幅0.97%，失守5日線約16574點和10日線約16578點短期均線，16500點整數關卡也告失守，月線約16311點有撐，台股今天也收週線，週線下跌92.45點，終結連3紅。

從量能來看，台股今天成交值仍萎縮至新台幣1851.26億元，加計盤後1872.13億元，是連續2個交易日單日成交值不到2000億元。

根據統計，從3月21日迄今共56個交易日，台股僅6個交易日成交值超過3000億元，且有28個交易日低於2500億元，其中有5個交易日低於2000億元。

摩爾投顧分析師林漢偉接受中央社記者電訪指出，台股今天挫跌，主要是反映美股4大指數重挫，市場擔憂美國聯準會是否跟進全球主要國家升息腳步，在9月擴大升息2碼。

林漢偉分析，全球主要國家包括澳洲、印度央行陸續升息2碼，歐洲中央銀行（ECB）也公布7月起結束歷時約7年的「資產購買計畫」，也暗示7月和9月各升息，且10年期美國公債殖利率攀高至3%以上，市場憂慮全球通膨是否加深。

林漢偉指出，市場對美國聯準會在6月和7月各升息2碼已有準備，現在觀察9月升息是否從原先預估1碼升至2碼，今天晚間美國將公布的5月消費者物價指數（CPI）將是關鍵，牽動國際股市動向。

林漢偉分析，在今晚公布CPI指數至下週美國聯準會利率決策會議期間，聯準會成員將保持緘默，因此5月CPI指數將是市場解讀下週聯準會是否加速升息的先期指標。

林漢偉表示，若今晚美國公布5月CPI指數年增幅度超過8.1%，美股賣壓將湧現，反之，美股有喘息機會，預期在下週聯準會利率決策會議結果前這段期間，台股走勢仍受國際股市影響，多空輪動震盪格局為主。（編輯：趙蔚蘭）1110610