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全球通膨挑戰
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全球通膨挑戰

美國近期通膨率逾8% 葉倫：高到無法接受

2022/6/9 16:53（6/9 17:14 更新）
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美國財政部長葉倫8日表示，美國近期通膨率飆升逾8%令人無法接受。圖為紐約民眾在曼哈頓一間超市採買。（中央社檔案照片）
美國財政部長葉倫8日表示，美國近期通膨率飆升逾8%令人無法接受。圖為紐約民眾在曼哈頓一間超市採買。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國財政部長葉倫今天說，美國近期通膨率飆升逾8%令人無法接受，但通膨對於美國來說不會是長達十年的問題，她認為總統拜登政府的COVID-19紓困方案對物價上漲「略有」影響。

路透社報導，葉倫（Janet Yellen）連續第2天回答國會議員提出的高通膨問題。她指出，美國近期通膨率飆升超過8%「令人無法接受」，美國聯邦準備理事會（Fed）的2%通膨率目標是「適當目標」。

葉倫在美國聯邦眾議院歲計委員會被問到，為何部分經濟學家認為通膨是個更根深蒂固的問題，恐造成領取固定收入的數百萬退休人員陷入貧窮，她回說：「我看不出通膨會是個長達十年的問題。」

雖然期盼高通膨問題可以很快平息，但葉倫昨天告訴美國聯邦參議院財政委員會，高通膨問題很可能會持續。她還提到，拜登（Joe Biden）政府很可能上調先前預測的今年4.7%通膨率。

葉倫上週表示，她去年被任命職位時認為通膨只是短暫問題且會更快消退的看法是「錯誤的」。

跟參議院的同僚一樣，眾議院歲計委員會共和黨籍議員也針對名為「美國救援計畫」（American Rescue Plan）的拜登政府1兆9000億美元COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情紓困方案是否就是高通膨的始作俑者，而對葉倫輪番質詢。

她回答：「相關支出給美國人帶來極大回報，對通膨頂多只是略有影響。」

葉倫還表示，在當前通膨環境下，繼續減少赤字很重要。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1110609

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