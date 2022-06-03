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美聯準會副主席：通膨高漲 沒理由考慮暫緩升息

2022/6/3 10:53（6/3 11:18 更新）
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FED副主席布蘭納德2日說，面對高漲的通貨膨脹，目前沒有理由考慮於9月暫緩升息。（圖取自Unsplash圖庫）
FED副主席布蘭納德2日說，面對高漲的通貨膨脹，目前沒有理由考慮於9月暫緩升息。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（FED）副主席布蘭納德（Lael Brainard）今天說，面對高漲的通貨膨脹，目前沒有理由考慮於9月暫緩升息。

布蘭納德接受美國財經媒體CNBC訪問時說，目前很難預見在9月的聯準會會議中會出現暫緩升息的情況；「為了讓通膨降到2%的目標，我們還有很多工作要做」。

她強調，即使會導致美國經濟放緩，聯準會（中央銀行）的優先要務仍是降低通膨；但她也說，現在要判斷需求何時緩解、勞動力供應何時增加，為時過早。

繼聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）之後，布蘭納德也說，升息取決於經濟數據；必須等到夏季數據公布之後，才會於9月做成任何決定。

布蘭納德說，短期內，在6月14至15日和7月26至27日的兩次會議中各升息0.5 個百分點（兩碼），似乎是「合理途徑」。

自3月以來，聯準會已兩度調升基準利率共0.75個百分點（3碼），先前也暗示可能會數度升息0.5 個百分點，試圖在不干擾經濟擴張的情況下，降低逾40年來最高點的通膨。

布蘭納德說：「我們一定會採必要措施讓通膨降下來。這是我們最大的挑戰。」

另外，聯準會在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情初期啟動一項購買債券和不動產抵押貸款證券（mortgage-backed securities）以穩定金融市場的計畫，如今也開始縮減資產負債表，於3月停止購債。

布蘭納德說：「我們（用來對抗通膨）的工具在替整體需求降溫方面很有效。」她對聯準會處理通膨的能力很有信心。

但她也承認，由於供應鏈混亂導致需求很快就超過貨物供應，使得物價高漲，聯準會對此無能為力。

美國4月通膨略有減緩，但仍處於高點。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110603

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