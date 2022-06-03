疫情與通膨夾擊經濟保4落空 央行鷹派6月升息陷兩難

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央行將於16日召開理監事會，面對國內疫情升溫、經濟成長不保4的困境，央行得在打擊通膨、不傷及實體經濟間取得平衡。圖為民眾在光華商場逛街購物。（中央社檔案照片）

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（中央記者潘姿羽台北3日電）央行將於16日召開理監事會，但近期經濟情勢陡變，市場傳出美國聯準會「風向變了」，國內則有疫情升溫、經濟成長不保4的困境，央行得在打擊通膨、不傷及實體經濟間取得平衡，學者專家則對於是否有必要再次升息，出現歧見。

央行今年3月罕見同日等幅跟進美國聯準會升息1碼，讓市場跌破眼鏡，央行總裁楊金龍也在會後記者會上坦承看到國內通膨壓力，升息1碼是為了壓下民眾的通膨預期；而後他更多次強調，台灣央行的貨幣政策「朝緊縮的方向走」。

隨著美國聯準會啟動升息循環，3月、5月分別升息1碼及2碼，且頻頻釋出鷹派論調，原先市場預期，台灣央行考量美國聯準會激進升息的步調，加上國內通膨居高不下，6月勢必跟進升息，但近期局勢似乎有了轉變。

有學者認為，台灣通膨問題比想像嚴重，央行有持續升息的必要，且不排除繼續升息1碼，抑制通膨預期；但也有學者示警，下半年國內外經濟都將放緩，此時升息，恐造成停滯性通膨。

外界過去多認為台灣央行的貨幣決策過於保守、了無新意，如今楊金龍上任屆滿4年，更為透明、彈性的「楊式作風」儼然成形，面對國內外政經局勢挑戰，楊金龍將如何接招，也成為市場6月最關注的焦點。

●聯準會鷹派立場鬆動？專家：美國經濟發展存疑慮

美國聯準會作為全球最指標的央行，其貨幣政策對其他經濟體影響甚鉅。楊金龍數次提到台灣升息條件之一，就是參考主要國家央行的貨幣政策動向，而這裡的「主要國家央行」，毫無疑問是以美國聯準會為最重要參考依據。

美國聯準會為了壓抑居高不下的通膨，今年以來頻頻放鷹，讓其他國家央行「壓力山大」，不過近期聯準會立場略顯鬆動。以鷹派聞名的聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）對今年持續升息的看法不變，但提到若通膨愈早得到控制，明年將有降息空間。

立場一向偏鴿的亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波士蒂克（Raphael Bostic）今年雖無投票權，但他表示，聯準會6、7月應會各升2碼，後續步調則須評估經濟情勢及通膨的發展，若9月暫緩升息，也算是合情合理。

美國銀行（BofA）策略師則表示，如果經濟惡化和通膨率下降，聯準會可能會在9月暫停緊縮貨幣政策。

星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉認為，貨幣政策影響力真正傳導到市場需要半年甚至8、9個月的時間，加上近期資本市場震盪，可能傷及民眾購買力，部分聯準會官員或許考慮到上述議題，擔憂有經濟趨緩的風險，因而認為下半年有觀察必要。

不過陳昱嘉表示，現在判斷9月動向還太早，他不認為聯準會升息路徑會有太大變動；星展集團預測，聯準會6、7月仍將各升2碼，9、11、12月則分別升息1碼。

至於聯準會啟動升息循環，是否加劇亞洲國家的升息壓力，陳昱嘉認為，亞洲各國經濟狀況不同，各國央行仍將以經濟基本面，如通膨與經濟狀況為最優先考量。

●疫情與通膨夾擊 央行升1碼與不升各有支持者

央行3月升息1碼，當時主計總處、央行對台灣經濟成長率的預測值仍站穩4%之上，抑制通膨成為首要考量，情境較為單純。

如今台灣疫情快速蔓延、民間消費受創，通膨未見改善，主計總處5月底更下修今年經濟成長率至3.91%，宣告「保4」落空；內憂外患之下，央行貨幣政策應如何走，學者看法分歧。

「央行會跟得比較緊，幅度1碼跑不掉」，台經院所長吳孟道認為，美國聯準會升息步調走得很快，台灣很難無動於衷，而且楊金龍日前於立法院提到，今年截至4月底，熱錢匯出規模超過200億美元，如果央行6月只升半碼或不升息，勢必加速資金外流。

雖然主計總處下修全年經濟成長率預測，讓部分人士認為央行考量經濟放緩，貨幣決策將轉趨保守，吳孟道指出，回顧過去台灣經濟表現，「3.91%的經濟成長率還是算不錯」。

吳孟道接著分析，通膨壓力未減輕是促央行升息的關鍵因素，台灣消費者物價上漲率（CPI）已經連2月超過3%，即將公布的5月CPI很可能續處3%以上的高水準；現在國際原物料價格處高檔，進口物價居高不下，一定會繼續反映在終端售價上，因此台灣物價短期很難往下走，必須靠政策手段壓抑。

不過中央大學經濟系教授吳大任持不同看法，他表示，美國聯準會部分官員已經意識到經濟存在衰退風險，認為下半年可以停止升息，甚至明年有機會降息，這意味愈來愈多專家意識到美國經濟可能轉向衰退。

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此外，美國激進升息已經導致美國房貸等利率飆高，排擠家庭支出，吳大任憂心，美國許多終端消費品是台灣主力出口產品，升息效應發酵後，美國下半年不只經濟走緩、需求還會驟減，將致台灣出口大反轉，落入經濟內外皆疲的困境。

「不升息有利差問題，但龐大外匯存底可以撐得過，我們有條件應付不升息的後果」，吳大任直言，他認為隨著全球需求放緩，通膨很快會走低，此時央行6月不升息會是比較穩健的做法，否則將讓經濟雪上加霜，甚至造成停滯性通膨危機。（編輯：潘羿菁）1110603