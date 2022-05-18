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全球通膨挑戰
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全球通膨挑戰1/49

央行：俄烏戰事、中國封城加劇輸入性通膨 料全年CPI高於2%

2022/5/18 15:54（5/18 16:12 更新）
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央行認為，俄烏戰事膠著、中國封城等措施將加劇輸入性通膨，預期今年CPI將高於2%。圖為台北市北投區市場攤販價格板。（中央社檔案照片）
央行認為，俄烏戰事膠著、中國封城等措施將加劇輸入性通膨，預期今年CPI將高於2%。圖為台北市北投區市場攤販價格板。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北18日電）物價驚驚漲，通膨已成民眾最關注的經濟議題，中央銀行今天出爐的書面報告揭露央行對物價的看法，內容指出，俄烏戰事膠著、中國封城等措施將加劇輸入性通膨，預期今年台灣消費者物價上漲率（CPI）將高於2%。

立法院經濟委員會19日將邀請經濟部、國發會、財政部、金管會及中央銀行等相關部會首長就「2022年下半年全球、亞太及台灣整體經濟、金融情勢的展望與分析」進行報告並備質詢；中央銀行書面報告今天率先出爐，從中也可看出央行對於台灣經濟局勢的看法。

央行認為，今年下半年全球經濟成長將較上半年放緩，通膨壓力仍大，亞太地區經濟可望持續復甦，通膨率則續升。

至於台灣，央行預期今年上半年CPI

CPI小百科

消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。

可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。

資料來源：主計總處

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年增率持續居高，年中會漸漸回降，全年CPI將高於2%。

央行進一步指出，俄烏戰事膠著打亂全球原物料供應，加上中國大陸封城防疫措施，這兩大因素均惡化全球供應鏈瓶頸問題，並使原油、穀物及基本金屬等原物料價格攀高，加劇國內輸入性通膨壓力。

最近主要機構考量俄烏戰爭對台灣物價的影響，陸續上修今年CPI年增率預測值至2%以上；央行認為，今年上半年CPI年增率持續居高，但隨著原油價格漲幅減緩，漲幅會在年中回降，全年則高於2%。

央行也提醒，供應鏈瓶頸問題、地緣政治風險及氣候變遷危機會是影響今年下半年通膨走勢的主要不確定因素。

隨著國內疫情升溫，台灣經濟成長率是否能「保4」也備受關注。央行報告提到，目前主要機構多預測今年台灣經濟成長率超過3%，下半年經濟可望持續復甦，但影響經濟成長的不確定性因素很多，除了俄烏戰爭、全球通膨壓力升溫、美國等主要經濟體貨幣政策緊縮力道、中國大陸疫情管控措施等因素，國內疫情後續發展也將影響下半年台灣經濟成長動能。（編輯：黃國倫）1110518

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