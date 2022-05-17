物價上漲 主計總處數據揭中低所得家庭更有感

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主計總處表示，中低所得家庭因食物類花費占比較高，對物價上漲最有感。圖為民眾在北投市場採買蔬菜。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北17日電）物價驚驚漲，小老百姓叫苦連天，進一步觀察主計總處數據，會發現原來家庭所得高低也會影響對物價感受，中低所得家庭因為花費在食物類的占比較高，食物類又是這波漲價潮的重災區，因此對物價上漲會最有感。

根據主計總處按月公布的消費者物價上漲率（CPI），去年就已屢次突破2%的通膨警戒線，今年隨著俄烏戰爭爆發、國際原物料價格飆漲，更加劇通膨壓力，3、4月CPI連2月衝破3%，4月續攀至3.38%，續創逾9年半最大漲幅。

若觀察物價上漲對哪個族群壓力最大，主計總處指出，相較於中、高所得家庭，低所得家庭CPI漲幅明顯更高，主因是漲幅較大的食物類支出占比較高所致。

以4月CPI年漲3.38%來看，觀察按所得層級別分的消費者物價指數，高所得家庭CPI年增3.18%，低於總平均值，中低所得家庭分別為3.45%、3.64%，均高於平均，顯示中低所得家庭對物價上漲更有感，又以低所得家庭為通膨下的受災戶、感受最顯著。

主計總處解釋，依照所得及消費支出型態不同，各所得層級別CPI各類權數也會有落差；以低所得家庭來說，食物類權數達28.4%、對總指數影響達2.08個百分點，高所得家庭的食物類權數則降至21.4%，對總指數影響僅1.37個百分點。

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主計總處官員說明，食物類上漲幅度大、購買頻率高，又是低所得家庭中權數較重者，自然使低所得家庭對這波物價上漲感受相對深刻。

主計總處官員補充，這波物價上漲，油料費也是一大推力，雖然從權重來看，交通及通訊類在高所得家庭的權數達15.9%，高於中、低所得的12.7%、10.5%，但高所得家庭對於加油花費可能不會太在意；相較之下，中低所得的上班族騎車、開車通勤，定期加油也是一筆花費，眼看居高不墜的油價，只能感嘆荷包又要變瘦了。（編輯：翟思嘉）1110517