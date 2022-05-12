預告6月再升息？楊金龍：若通膨嚴峻將持續緊縮

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市場關注央行利率政策動向，央行總裁楊金龍12日表示，如果台灣通膨依然很嚴峻，緊縮方向會持續。圖為北市北投市場民眾採買蔬菜。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北12日電）美國甫公布的4月消費者物價指數（CPI）年增8.3%、高於預期，可能讓聯準會（Fed）延續積極升息步調。市場關注台灣央行利率政策動向，央行總裁楊金龍今天表示，如果台灣通膨依然很嚴峻，央行緊縮方向會持續。

楊金龍今天赴立法院財政委員會就「我國央行是否跟進美、歐、英、澳等國採行包含升息等貨幣緊縮政策，並調整房地產市場選擇性信用管制措施」進行專題報告；報告中也明確寫到，基於維持物價穩定的法定職責，央行採取緊縮性貨幣政策立場。

國民黨立委賴士葆質詢時指出，美國聯準會6月很可能再升2碼，台灣央行預計於6月16日召開理監事會，是否也將再次升息。

楊金龍表示，緊縮方式有很多種，升息是緊縮、選擇性信用管制也是緊縮，於外匯市場收回資金也是緊縮。

賴士葆追問，是否可理解為台灣6月理監事會升息可能性很高，楊金龍並未鬆口，僅回答央行立場就是緊縮，「如果通膨依然很嚴峻，那麼我們緊縮方向會持續，升息是其中一種緊縮的工具，而緊縮有很多工具可以採用」。

央行在書面報告中已揭露未來調整貨幣政策3大主要考量因素，分別是國內通膨情勢及展望、國內疫情升溫對內需產業及民間消費的影響、主要經濟體貨幣政策動向對國內經濟金融情勢的影響。

也有立委關心，若央行持續升息，會對房貸族帶來更沉重負擔。楊金龍表示，去年央行理監事會就已定調2022年貨幣政策往緊縮方向走，尤其升息的影響具有普遍性，不論首購族、第二戶及第三戶等都會受影響，因此特別提醒民眾對於財務槓桿的管理必須更審慎。（編輯：楊蘭軒）1110512