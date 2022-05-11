炒房族當心 央行緊盯房市第5波管制伺機出手

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（中央社記者潘姿羽台北11日電）升息效應加上國內疫情延燒，已經熱了兩年的房市終於稍為降溫。不過中央銀行指出，銀行不動產貸款集中度仍高，選擇性信用管制措施也還有精進調整空間，暗示未來可能推出第5波選擇性信用管制措施。

中央銀行總裁楊金龍12日將赴立法院財政委員會就「我國央行是否跟進美、歐、英、澳等國採行包含升息等貨幣緊縮政策，並調整房地產市場選擇性信用管制措施」進行專題報告，今天書面報告率先出爐。

報告內容除了透露央行必要時將推出第5波選擇性信用管制，央行去年至今專案金檢也高達99次，展現緊盯房市的決心。

央行表示，2020年以來，全球充沛流動性的外溢效應，以及國內強勁民間投資，伴隨房價上漲預期心理及投機炒作，均帶動購屋需求上升，導致房價上漲；此外，地價與營建成本上揚，進一步推升房價走高。

央行坦言，過去這段時間，部分案件有貸款條件過於寬鬆現象，也有借款人利用銀行資金進行養地、囤房，餘屋貸款同樣有授信條件過於寬鬆狀況；因此央行2020年12月以來，已4度調整選擇性信用管制措施，避免信用資源流供囤房、囤地，以促進金融穩定及健全銀行業務。

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不過央行指出，銀行不動產貸款集中度大致穩定，但仍居高，且央行的不動產貸款選擇性信用管制措施還是有精進調整空間，未來將持續關注信用資源流向不動產市場情形，並檢視管制措施執行成效，適時檢討調整選擇性信用管制措施內容，以促進金融穩定；顯示為了管控房市，央行必要時將會再出手，祭出第5波選擇性信用管制措施。

除了持續緊盯市況，央行為了強化執行成效，督促金融機構落實法規遵循，2021年至今共計辦理99次專案金檢；另外，央行也建置更廣泛的不動產貸款統計，進行深入分析，以作為決策參考。（編輯：林淑媛）1110511