升息加上打炒房 房仲：市場轉趨觀望第2季挑戰大

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（中央社記者張建中新竹2日電）受升息及政府繼續打炒房影響，房市轉趨觀望，房仲業者預期，第2季房市挑戰大，不容樂觀。

根據六都地政局公布的資料顯示，今年4月六都移轉棟數為2.24萬棟，大致較去年同期持平，但月減達11%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，房市交易與登記往往有1個月左右的時間差，4月建物買賣移轉棟數反映的是3月至4月初的市況。

陳金萍指出，3月中行政院會通過打炒房相關修法，針對炒作行政罰擬從原本最高新台幣500萬元，大幅提高到5000萬元，以遏止房價遭不當炒作，並函送立法院審議。此外，央行無預警升息1碼，雖未造成明顯壓力，但衝擊民眾購屋信心，購屋態度轉趨觀望。

信義房屋表示，除政府持續打炒房及升息外，4月工作天數比3月少了17%，也是影響4月移轉棟數較3月減少的因素。

信義房屋指出，第2季外在有許多干擾，包括俄烏戰爭、國內外疫情擴散、升息效應與政策打擊炒房等，第2季房市建物移轉棟數要維持年增，挑戰相當大。

陳金萍也說，全球貨幣政策走向緊縮，國內通膨壓力與日俱增，且疫情持續增溫，確診人數突破萬人，都將衝擊民眾購屋信心，延緩購屋時程，是影響房市變數，預期第2季房市挑戰大，不容樂觀。（編輯：張均懋）1110502