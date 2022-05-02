財部：紅單轉售若課房地合一稅 將有輔導期

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（中央社記者張璦台北2日電）政府打炒房，外界關注預售屋紅單轉讓是否課房地合一稅。財政部今天表示，針對紅單標的認定，已收到內政部回函，將進一步研議；若拍板以較嚴苛的房地合一稅課徵，則會給至少1個月的輔導期，讓納稅義務人自動補報補繳。

政府積極打炒房，房地合一稅2.0上路，明定110年7月1日以後預售屋交易視同房地交易，以持有時間計算課稅，稅率落在15%至45%之間；同時，內政部也已禁止預售屋紅單轉售。不過，內政部今年3月底進行預售屋聯合稽查行動，仍發現有買受人違規轉售紅單。

過往，個人紅單轉售交易所得列為財產交易所得，並計入綜合所得額、適用5%至40%綜所稅率；針對紅單交易所得是否應以較嚴苛的房地合一稅課徵，財政部指出，端看「紅單是否等同預售屋」。

財政部先前表示，自去年7月房地合一稅2.0上路至今，紅單交易件數不多，也尚未過核課期間、仍可輔正處理，意即與內政部確認後，若認定紅單等同於預售屋屬性，則以房地合一稅2.0課徵，最高適用稅率為45%。

針對紅單標的認定，財政部官員今天表示，內政部已回函，正在針對相關內容進行研議，若紅單所得納入房地合一稅課徵範圍，會有輔導期。

官員舉例，民眾於去年8月1日完成紅單交易，照規定應是交易次日起30天內完成房地合一稅申報，但因解釋公布期較規定申報期落後，一定會給納稅義務人輔導期間，自動補報補繳，輔導期至少應會有1個月。（編輯：楊蘭軒）1110502