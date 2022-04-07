政院提修法 炒房最高罰5000萬且可連續罰

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（中央社記者賴于榛台北7日電）行政院會今天通過「平均地權條例」部分條文修正草案，未來炒房最高可處新台幣5000萬元罰鍰，限期未改善者，可連續處罰；草案將送立法院審議。

內政部於行政院會後發布新聞稿指出，草案重點包含：

一、限制換約轉售預售屋或新建成屋買賣契約，買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親，或經內政部公告的特殊情形外，不得讓與或轉售第三人；建商也不得同意或協助契約讓與或轉售，違規者均可按戶棟處罰50萬元至300萬元。

二、重罰炒作行為，內政部指出，草案明確規範若有散播不實資訊影響交易價格、透過通謀虛偽交易營造熱銷假象、利用違規銷售影響市場交易秩序或壟斷轉售牟利，或是以其他影響不動產交易價格或秩序的操縱行為進行炒作，都可按交易戶數處罰100萬元至5000萬元，經限期改正但未改正者，並可連續處罰。

三、建立檢舉獎金制度，內政部說，民眾可檢具證據，檢舉不動產銷售買賣或申報實價登錄違規行為，如經縣市政府查證屬實，將由實收罰鍰中提充一定比率金額作為獎金。

這次修法也管制私法人購屋，內政部說，草案增訂私法人購買住宅用房屋許可制規定，並限制取得後於5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記；另外，草案也規定，預售屋買賣契約若有解約情形，建商應於30日內申報登錄；違規者將按戶棟處罰3萬元至15萬元。（編輯：謝佳珍）1110407