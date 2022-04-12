調查：影響因素變數多 今年首季房市推案季減14%

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（中央社記者賴言曦台北12日電）591新建案統計，通膨、俄烏戰爭及升息、打炒房新制讓不確定性大增，導致建商推案力道略轉保守，季減14%；房價在原物料價格波動及基本面需求旺等作用下，開價仍持續走揚。

網路生活平台數字科技旗下591新建案今天公布統計，今年第一季總銷金額4439.57億元，季減14%，年增約20%。推案個數377件，戶數約2.5萬，無論是與上季或去年同期相比，皆有10%至20％減幅。

591新建案表示，今年房市開季即面臨多空紛擾，國際局勢遭逢俄烏戰爭、通膨等黑天鵝，造成原物料供給緊繃；國內則面臨預售屋禁止換約、央行升息等衝擊，導致建商推案態度普遍保守。

591新建案指出，至於房價則是「沒有最高，只有更高」，尤其不少買方在抗通膨等預期心態下積極進場，反讓部分區域新案出現供不應求的情形，帶動房價持續走揚。

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區域方面，新北市今年火力集中在新莊、土城等擁有重劃腹地的行政區，整體總銷金額上揚1%；桃園本季因缺乏大量體指標案支撐，總銷金額季減45%；台中市則因市場觀望氛圍濃厚，推案引擎熄火，總銷金額季減18%。台南則因缺工、土地成本上漲，推案市場仍冷清，且在升息等變數下，建商普遍傾向成屋再售，總銷金額季減59%。

反觀高雄擺脫去年第4季低潮，無論是個案數、總銷及戶數的季增幅均名列第一，分別達48件、414.48億元及3541戶。（編輯：郭無患）1110412