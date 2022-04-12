堵打炒房漏洞 企業發行免保票餘額不得逾淨值3倍

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（中央社記者謝方娪台北12日電）為避免企業過度發行免保證商業本票籌資，資金卻流向房市，金管會祭新規定，發行人發行免保票餘額將不得超過淨值3倍，超過限額者將有3年調整期，必須在期限內符合淨值倍數新制。

目前國內有8家專營票券商、43家兼營票券商，近年票券市場免保票發行餘額成長快速，2017年底餘額為新台幣1兆407億元，至今年3月底為止已竄升至1兆5599億元，且少部分發行人發行免保票餘額占淨值更達10倍，引起金管會注意。

金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會指出，票券公會已修正「票券商辦理免保證商業本票業務自律規範」，訂定發行人發行免保票餘額不得超過發行人淨值3倍，超過限額者給予3年緩衝期。

童政彰說，金管會先前對票券商辦理金檢，發現有少數企業發行免保票餘額占淨值倍數偏高，為導正市場，金管會2021年12月29日函請票券公會研議新制，規範票券商承銷免保票時應檢視發行人免保票發行餘額占淨值倍數，並要考量發行人所需調整期間逐步調降。

童政彰指出，國營企業如台電、中油等都會透過發行免保票籌措資金，不過國營企業本身淨值較高，不會有發行免保票餘額占淨值倍數過高的情形，主要是融資租賃業發行免保票餘額占淨值倍數偏高，是自律規範主要要導正的地方。（編輯：楊凱翔）1110412