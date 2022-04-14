打炒房、升息建商縮手 北台灣首季推案跌破3千億

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（中央社記者潘智義台北14日電）住展雜誌表示，除了缺工、營造成本高漲，在央行升息、打炒房等影響下，不少指標大案延後推出，北台灣今年第1季新成屋、預售屋推案約新台幣2732.9億元，較去年同期減少近80億元，減幅約2.8%，也較去年第4季的3371.8億元下滑。

住展雜誌研發長何世昌透過新聞稿表示，由於近幾年來土地市場成交熱絡，且建照核發量頻創新高，推案量應該爆發性成長，但第1季推案量卻低於預期，主因包括既有的缺工、營造成本高漲，導致推案進度落後。

另外，何世昌認為，推案下滑也與央行鷹式升息、第5波預售屋聯合稽查，以及打炒房連環拳等政策接連出籠有關，不少指標大案公開進度因此推遲，以致於整體案量不增反減。

他說，台北市今年第1季推案量約700億元，比去年同期略減約1.6%，變動幅度不大，推案量未能放大的關鍵在於豪宅案未如預期推出。北市第1季推案大多集中在蛋白區，以北投、內湖推案量最大，均在百億元以上。

台北市蛋黃區推案量則偏低，只有中山區案量達百億元，信義區則掛蛋，新屋供給量較為緊繃。

住展雜誌統計，新北市第1季推案量近1200億元，年增近1成，是北台灣推案量唯一正成長的縣市；案量成長的原因是新莊大爆量，單季推案量高達約374億元，而推案除了副都心重劃指標大案開出外，舊市區老屋重建案湧現也挹注不少案量。

不過，去年的推案熱區如新店、板橋、三重、林口、淡水等地，今年第1季反而大熄火，指標案多遞延至520檔。

桃園市方面，第1季推案量近500億，與去年同期大致持平。桃園區一支獨秀，推案量近150億元，其中又以中路重劃區案量較多。至於房市熱區青埔與A7，籌備中的指標大案多數都放緩推案步伐，以致於供給量急縮。

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何世昌指出，原本房市供需失衡情況嚴竣的新竹地區，今年第1季依舊沒有改善，推案量驟降至約276億元，較去年同期銳減逾百億元，年減幅超過3成。觀察大新竹，僅竹北推案量90億較多，而這波推案又多位在都市計畫之外，精華區可選擇的建案非常有限。

他進一步說明，雖然今年房市雜聲不斷，預言市場即將反轉的說法與日俱增，但今年第1季因供給量縮，建案銷售仍然穩健。（編輯：楊蘭軒）1110414