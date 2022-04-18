六都17區房屋轉移棟數減幅逾1成 台南新市減幅最大

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（中央社記者賴言曦台北18日電）房仲指出，今年首季六都有17個行政區的房屋買賣轉移棟數減幅超過10%；其中減幅最大的是台南市新市區，年減61.8%，新市區曾受惠南科議題，導致身價水漲船高，然而隨著台積電話題轉向北高雄，買氣減弱。

住商機構今天發布新聞稿指出，據六都地政局資料統計，今年第1季買賣移轉棟數中，共有17個行政區的數量與去年同期相比減幅超過10%。

六都中個別量縮最多的行政區，分別為台北市內湖區、新北市鶯歌區、桃園市楊梅區、台中市潭子區、台南市新市區、高雄市橋頭區；其中減幅最大的是台南市新市區，年減61.8%。

另外，這17個成交量降溫的行政區，房價多數呈現上揚走勢，只有台北市中山區、台南市新市區今年首季成交均價下滑。台北市中山區每坪為新台幣67.7萬元、年減12.8%，台南市新市區每坪至15.7萬元、年減19.1%。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，首季降溫區多為近年房地產交易熱門區，價量受買氣和資金潮拉抬，不過市場過熱、價格攀升及打炒房政策多少影響買方心態，擔憂買在最高，若區域話題缺乏延續熱度，或其他行政區價格更低、議題更多，買氣自然就下降。

郎美囡指出，台南市新市區曾受惠南科議題，導致身價水漲船高，但當地價格漲勢猛，然而隨著台積電話題轉向北高雄，台南市依傍半導體產業的買氣減弱，高價位物件難以吸引買方入手。

市場普遍預期高雄今年將受惠台積電話題而持續發燙，但也有兩個行政區的買賣移轉棟數降幅超過30%，分別為橋頭區及左營區，各自年減47.3%、34.8%。

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郎美囡認為，橋頭區房價受新成屋帶動來到每坪2字頭，導致價格優勢減弱；至於左營區則是比較基期高，去年首季交易量大幅拉升，今年回歸資金熱潮前的水準。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，因升息政策在第1季尾聲，首季交易量並未反映，不過預估進入升息循環後，房貸戶長期壓力不小，對投資性買盤而言，成本逐漸拉高，且政府打炒房目標明確，預期今年第2季之後價量表現將出現一番新景象。（編輯：蘇志宗）1110418