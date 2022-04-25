3月營建業測驗點續跌 房市多空拉鋸審慎以對

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台經院25日公布3月製造業與營建業測驗點均呈現下滑，產經資料庫研究員暨總監劉佩真直言，房市多空拉鋸，不動產業者對未來景氣展望罕見地看壞比重高於看好。圖為台北北投住宅區一景。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北25日電）台經院今天公布3月服務業營業氣候測驗點轉為上揚，製造業與營建業測驗點均呈現下滑。台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真直言，房市多空拉鋸，不動產業者對未來景氣展望罕見地看壞比重高於看好，態度轉趨審慎。

根據台經院調查，3月營建業營業氣候測驗點為105.34點，較2月下滑0.67點，連續2個月下滑。

劉佩真指出，因工作天數增加、農曆春節導致買盤遞延，以及通膨疑慮升溫，不動產仍是投資保值首選等因素，3月六都建物買賣移轉棟數穩健成長。

不過劉佩真表示，不動產業者對於未來半年看法明顯趨向保守，看壞比率達3成，也是這幾個月以來，首次看壞的比重高於看好；她分析背後兩大原因，一是央行3月升息幅度與速度超過市場預期，今年底前料將持續貨幣緊縮政策，使買方相對觀望。

其次，今年底前，房市政策並無鬆綁跡象，甚至央行還有機會祭出第五波選擇性信用管制，「目前打炒房力道沒有縮減」。

劉佩真認為，綜合上述因素，房市雖處多頭格局，不容易即刻反轉，但往上攀升動能有限；當前情勢可說是多空拉鋸，且利空勢力持續擴大。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於3月製造業營業氣候測驗點為99.21點，呈現連續3個月下滑；服務業營業氣候測驗點為95.05點，結束先前連續2個月下滑態勢，轉為上揚。

媒體關注車用晶片荒是否延續，劉佩真表示，疫情干擾加上車用半導體擴廠不及，以及今年第1季日本強震影響車用晶片大廠瑞薩電子（Renesas）供應等因素，原先預期今年下半年車用半導體市場可達到供需平衡狀態，現在時間點會再往後遞延，或許明年上半年，才能看看車用半導體市場供需是否能逐步達到平衡。（編輯：潘羿菁）1110425