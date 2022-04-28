央行揭3月升息1碼背後考量 理事盼澆熄房市熱度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北28日電）中央銀行3月閃電升息1碼，讓市場大感意外，央行今天公布理監事會議事錄摘要，揭露背後決策思維。理事認為，升息可發出抑制通膨的訊號，且有助於避免資產價格繼續膨脹、抑制房價上漲。

中央銀行3月17日舉行第1季理監事會，會後宣布升息1碼，鷹派作風讓市場跌破眼鏡；這不僅是央行總裁楊金龍任內首次升息，也是央行睽違逾10年的升息。

央行今天公布的議事錄摘要，揭露央行決議升息1碼背後考量，央行理事普遍認為台灣經濟成長率相對穩健，加上消費者物價上漲率（CPI）已經連續數月高於2%，貨幣政策若能與其他主要經濟體連動，效果較佳，因而支持升息決策。

不過央行理事做出升息的決定，大多也考量到台灣房價高漲的情況，尤其台灣利率維持低水準已經很長一段時間，不僅誘使投機客進場炒作，首購族也為了保值，搶在房價高點時進場購屋，形成惡性循環；所以低利率狀態越久，將加劇惡性循環。

有位理事指出，升息對抑制房價上漲的效果可以預期；另外理事則說，央行現在主要關注的應非經濟成長，而是物價上漲與資產價格泡沫化等問題。

也有理事認為，升息1碼對房價抑制的效果不大，主要在於宣示效果；儘管央行4度選擇性信用管制措施有些成效，近年國內房價屢創新高，形成房價上漲預期的氛圍，考量當前經濟金融情勢，支持調高政策利率1碼。

另位理事指出，台灣長期低利率環境造成資產價格膨脹，加上民眾提高通膨預期及買房抗通膨的想法，恐將進一步推升房價；升息1碼可發出抑制通膨的訊號，對於避免資產價格繼續膨脹也有所助益。

但有理事提醒，升息將加重第1戶購置住宅貸款或是以小屋換大屋的年輕人利息負擔，應多加留意，未來研擬選擇性信用管制措施時也可多加考量。（編輯：潘羿菁）1110428